Самый мощный на сегодня процессор, быстрые встроенный накопитель и оперативка, сверхчектий и сверхбыстрый AMOLED-экран, 65-ваттная зарядка и продвинутая система камер: китайский производитель, кажется, ни на йоту не отступил от актуального рецепта смартфона-суперфлагмана. В этом обзоре Oppo Find X2 выясним, насколько вкусным получилось блюдо у китайских поваров.

Самый мощный на сегодня процессор, быстрые встроенный накопитель и оперативка, сверхчектий и сверхбыстрый AMOLED-экран, 65-ваттная зарядка и продвинутая система камер: китайский производитель, кажется, ни на йоту не отступил от актуального рецепта смартфона-суперфлагмана. В этом обзоре Oppo Find X2 выясним, насколько вкусным получилось блюдо у китайских "поваров".Анонсированный два года назад Oppo Find X считался концептуальным девайсом: его тыловой фото-модуль находился на выдвижной секции, которая автоматически выползала, когда пользователь запускал приложение для камеры. Новый Oppo Find X2 не ломает стереотипов, хотя в нем нашли применение только самые современные технические решения. Возможно, чуть больше шансов удивить было бы у "профессиональной" версии - Oppo Find X2 Pro - но в России продавать ее пока не планируют.Обзор Oppo Find X2: технические характеристикиМодель: CPH2023ОС: Android 10 (Q) с оболочкой Color OS 7.1Процессор: 7 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250), 1 ядро Kryo 585 (2,84 ГГц) + 3 ядра Kryo 585 (2,42 ГГц) + 4 ядер Kryo 585 (1,8 ГГц), сопроцессоры Hexagon 690 DSP, Spectra 380Графическая подсистема: Adreno 650Оперативная память: 12 ГБ, LPDDR5Встроенная память: 256 ГБ UFS 3.0Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi 2x2 MIMO, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C (USB 3.1, OTG), NFCЭкран: емкостной, сенсорный, AMOLED, диагональ 6,7 дюйма, разрешение 3168х1440 точек (3K QHD+, 19.8:9), плотность пикселей на дюйм 513 ppi, частота обновления 120 Гц/отклика сенсора 240 Гц, глубина цвета 8 +2 бита (1,07 млрд. цветов), точность цветов 0,4 JNCD, поддержка HDR10+, цветовой охват 100% DCI-P3, предельная контрастность 5 000 000:1, пиковая яркость в HDR-режиме 1 200 нит/максимальная 800 нит, Corning Gorilla Glass 6Тыловой фото-модуль: основная камера - 48 МП, Sony IMX586 (оптический размер 1/1.2 дюйма), 6-линзовый объектив (апертура f/1.7, ЭФР 26 мм, фазовый, лазерный автофокус), оптическая стабилизация OIS, стабилизация видео Ultra Steady; телефото - 13 МП, 5-линзовый объектив (f/2.4, ЭФР 52 мм, фазовый, лазерный автофокус), 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум, оптическая стабилизация OIS; суперширокоугольная камера - 12 МП, Sony IMX708 (оптический размер 1/2.4 дюйма), 6-линзовый объектив (апертура f/2.2, ЭФР 16 мм, угол обзора 120 градусов), макросъемка 3 см, стабилизация видео Ultra Steady; 4K UHD [email protected] /60 fps, [email protected] /60, двухтоновая светодиодная вспышкаФронтальная камера - 32 МП, 5-линзовый объектив (апертура f/2.4), видео [email protected] fpsСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE-FDD (b3, b7, ...b20...), LTE-TDD (b34, b38... b42)Навигация: GPS/BDS/ГЛОНАСС/Galileo, A-GPSЗвук: Dolby AtmosСенсоры: датчик цветовой температуры, шагомер, акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчики освещенности и приближения, дактилоскопический сканер (In-Display)Батарея: несъемная, 2x2 100 мА*ч (4 200 мА*ч), поддержка быстрой зарядки Super VOOC 2.0, 65-ваттный адаптерОсобенности корпуса: IP54Цвета: черный (керамический), морской (стеклянный)Габариты: 164,9х74,5х8,0 ммВес: 196 г (керамический)/187 г (стеклянный)Обзор Oppo Find X2: дизайн, эргономикаИзогнутые грани дисплея, заходя на боковые ребра, создают так называемый эффект "водопада". Да и в остальном дизайн Find X2 с плавными линиями и закругленными углами вполне можно назвать классическим. В одной версии корпус нового смартфона представляет собой металлостеклянный "бутерброд" (с алюминиевой рамкой), а в другой, видимо, чтобы добавить премиальности, стекло на его задней панели заменили на керамику.Судя по данным с официального сайта Corning, для защиты экрана Find X2 используется Gorilla Glass 6,а задняя панель сделана из Gorilla Glass 5.При одинаковых габаритных размерах 164,9 х 74,5 х 8,0 мм вес керамический версии больше, чем стеклянной (196 г против 187 г).При этом окрас корпуса в керамике называется черным, а в стекле - морским. Дело в том, что в последнем случае, по мнению производителя, на поверхности повторяется текстура морской волны. Смартфон сертифицировали на степень защиты оболочки по IP54. Это значит, что некоторое количество пыли может проникнуть внутрь, но не нарушает работу устройства (IP5x). Также обеспечивается защита от брызг, падающих в любом направлении (IPx4).Декоративную решетку "разговорного" динамика, который умеет работать в стереопаре с "мультимедийным", поместили на стыке лицевой панели и верхнего торца. В левом верхнем углу экрана предусмотрено круглое отверстие для объектива фронтальной камеры.Место для панели навигации зарезервировано в нижней части экрана. Отказавшись в настройках от виртуальных кнопок, все управление можно выполнять жестами. Немного выше на экране блокировки отображается площадка оптического сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран.На правом ребре находится акцентированная цветом кнопка включения/блокировки.Две отдельных кнопки для регулировки громкости оказались на левом ребре.На нижнем торце разъем USB Type-C (USB 3.1) окружают отверстие для "разговорного" микрофона и слот с лотком для размещения модуля идентификации абонента (формата nanoSIM), а также декоративная решетка "мультимедийного" динамика.На верхнем торце осталось только отверстие для второго микрофона.Заднюю панель украсили логотипом Oppo, а из сопровождающего текста можно узнать номер модели, название компании и страну производства смартфонаВ тыловом фото-модуле на вертикальном островном выступе собрали три объектива, лазерный дальномер и двухтоновую светодиодную вспышку, а поясняющая надпись гласит 48MP/1.7F и Hybrid Zoom.По понятным причинам корпус Find X2 получился марким и скользким. Так что простенький силиконовый клип-кейс, входящий в комплект со смартфоном, очень даже пригодится.Обзор Oppo Find X2: экранОдним из ключевых преимуществ Find X2 стал, конечно, изогнутый AMOLED-экран, выполненный по технологии Samsung Y-OCTA. Эксперты DisplayMate присвоили ему наивысшую оценку А+.Плавность изображения на экране обязана частоте обновления, которая увеличена в два раза - с 60 Гц до 120 Гц, а частота считывания данных о касаниях составляет 240 Гц, что обеспечивает практически мгновенный и точный отклик. На 6,7-дюймовом дисплее с максимальным разрешением QHD+ (3168х1440 точек) и пропорцией сторон 19.8:9 плотность пикселей на дюйм не превышает 513 ppi. За счет 10-разрядной глубины цвета так называемый Ultra Vision Screen может похвастаться не только яркостью и сочностью, но также количеством цветов - 1,07 миллиарда (для 8 битов - 16,7 миллиона). При этом максимальная точность отображения цветов оценивается в 0,4 JNCD (Just Noticeable Color Difference). Сверхвысокая контрастность достигает 5 000 000:1, максимальная яркость составляет 800 нит, причем в HDR-режиме она может увеличиваться до 1 200 нит. Заметим, что экран сертифицирован на поддержку технологии HDR10+, а расширенная цветовая палитра соответствует 100% DCI-P3.В настройках уровень яркости можно регулировать вручную или воспользоваться переключателем "Авторегулировка яркости". Здесь же предлагается определиться с цветовой температурой экрана ("холодный", "по умолчанию", "теплый"). Для энергосберегающего "темного" режима, который можно активировать и для сторонних приложений, предусмотрено включение вручную и по расписанию. На вкладке "Забота о зрении" интенсивность синего фильтра ("Цветовая температура экрана") выбирается в диапазоне "холодный-теплее". В числе доступных здесь опций, уменьшающих нагрузку на глаза, в том числе и переключение на черно-белую картинку.Частоту обновления экрана (120 Гц или 60 Гц) можно назначить самому или положиться на автоматический выбор. Опция "О1 Механизм высокой четкости" задействует возможности специализированного чипа - графического сопроцессора O1 Ultra Vision Engine, который оптимизирует качество изображения, пытаясь, например, преобразовать обычные видео в формат HDR. Назначение опции "Без мерцания при низкой яркости для защиты глаз" (а эти мерцания вызывает широтно-импульсная модуляция напряжения питания) говорит само за себя. На вкладке "Цветовой режим экрана" следует определиться между опциями "Яркие цвета" (DCI-P3), "Нежность" (sRGB) и "Кинематографические" (DCI-P3). При этом, именно в последнем случае обеспечивается точность цветов 0,4 JNCD. Разрешение экрана устанавливается вручную или автоматически.Возвращаясь к O1 Ultra Vision Engine, заметим, что этот графический сопроцессор поддерживает функцию Motion Clear. Такая технология компенсации движения позволяет увеличивать количество кадров в секунду с менее чем 30 до 60, или даже до 120. Задержки и смазанность при движении сводятся здесь к минимум, изображение становится четче, а смена кадров плавнее. Функция адаптирована для работы с потоковыми видеоприложениями, в том числе YouTube, Netflix и Amazon Prime Video.На вкладке "Световые эффекты экрана" предлагается определиться со световым оформлением входящих вызовов и уведомлений. После активации опции "Часы на выключенном экране" на одноименной вкладке следует уточнить расписание работы этого режима (Always On Display), а также выбрать стиль самих часов на экране.На стекло Corning Gorilla Class 6 над экраном нанесена еще и защитная пленка.Обзор Oppo Find X2: камерыПо части фото-возможностей Find X2 очутился в тени своего "профессионального" собрата - Find X2 Pro, который, набрав 124 балла, поделил первое место в списке DxOMark с Xiaomi Mi 10 Pro.Тем не менее, в тыловом фото-модуле Find X2 сложилось довольно интересное камерное трио, дополненное двухтоновой светодиодной вспышкой. Основной здесь оказалась камера на базе Sony IMX586, у которой широкоугольный 6-линзовый объектив с оптической стабилизацией получил апертуру f/1.7, а также лазерный и фазовый автофокус. Для этого сенсора используется счетверенный цветной фильтр Байера, когда фотодиоды для одного цвета могут объединяться в группы по четыре, формируя 12-мегапиксельное изображение. При хорошем освещении полное 48-мегапиксельное разрешение (включается вручную) обеспечивает достойную детализацию.Телефото-камера с 13-мегапиксельным сенсором и 5-линзовым объективом (ЭФР 52 мм, апертура f/2.4, фазовый и лазерный автофокус) реализует 5-кратный гибридный зум и 20-кратный цифровой. Здесь, разумеется, не обошлось, без оптической стабилизации.Для суперширокоугольной камеры с обзором 120 градусов подобрали 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX708 и объектив со светосилой f/2.2. Матрица имеет соотношение сторон 16:9, а пиксели размером 1,4 мкм могут объединяться в 2,8-мкм квартеты. Помимо пейзажей, общих планов, архитектуры и т.п, эта камера, названная производителем кинематографической, также заточена под запись видео с крутой стабилизацией, а также макросъемку с оптимальной дистанцией фокусировки 3 см.Фронтальную камеру выполнили на базе 32-мегапиксельного датчика (по неофициальной информации - IMX616) и 5-линзового объектива с апертурой f/2.4. Здесь поддерживается ночной режим и ИИ-функции для бьютификации.В режиме "Фото" довольно просто регулировать кратность масштабирования (плавно или дискретно). Здесь также легко перейти к настройкам, выбрать соотношение сторон рамки (4:3, 16:9, 1:1, Full) и активировать 48-мегапиксельное разрешение. В режиме "Эксперт"(Pro), помимо выбора объектива, предлагается ручная регулировка ISO, выдержки, баланса белого, фокусировки и ступени экспокоррекции. А вот запись изображения в формате RAW не предусмотрена.Оба фото-модуля легко запишут видео в FHD-разрешении [email protected] fps. Однако у тылового частоту кадров для FHD можно увеличить до 60 fps, а качество улучшить до 4K UHD [email protected] /60 fps. Совместимость при сжатии обеспечивает стандартный кодек H.264/AVC, а лучшую эффективность (уменьшение размера файла) - H.265/HEVC, при этом нужный выбирается в настройках. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC/HEVC - видео, AAC - звук). Запись видеофайлов можно сопровождать обычным или объемным звуком, а также акцентированным звуком от конкретного источника (так называемая "фокусировка").После включения стабилизации в режиме "Сверхстабильный" (основная камера) можно переключиться на "Сверхстабильный профессиональный" (кинематографическая камера).При съемке портретов предлагается выбрать один из пяти стилей, настроить уровни размытия и бьютификации. В ночном режиме, который доступен для всех трех камер, можно воспользоваться даже опцией съемки со штатива.Надо сказать, что имеющийся в смартфоне набор из трех камер вполне оптимальный. Наряду со съемкой с высокой степенью детализации, можно, например, воспользоваться 5-кратным гибридным зумом на "портретнике" или записывать сверхширокоугольное видео со стабилизацией и т.д. Помимо ночного режима, для любителей припасли даже поддержку макросъемки. Примеры снимков с тыловой квадрокамеры Find X2 можно посмотреть здесь.Обзор Oppo Find X2: звук"Мультимедийный" и "разговорный" динамики у Find X2 характеризуются как стереопара, поскольку умеют выступать дружным дуэтом. При этом, для них заявлена поддержка технологии Dolby Atmos. Поскольку 3,5-мм коннектор в смартфоне отсутствует, у входящей в комплект гарнитуры предусмотрен USB Type-C разъем. К счастью, любые другие проводные наушники с "мини-джеком" можно подключить через соответствующий переходник (напомним, что у моделей некоторых известных производителей такой возможности нет).При подключении проводной гарнитуры предлагается воспользоваться одной из четырех опций Dolby Atmos - "Динамичный", "Фильмы", "Игра", "Музыка". В последнем случае доступны интеллектуальный или графический эквалайзер. Штатное приложение "Музыка" умеет воспроизводить треки с расширением FLAC. А вот программа "Диктофон" пишет разговоры в файлы формата MP3 (2 канала, 48 кГц), позволяя оставлять на этих записях метки.Для Bluetooth-наушников заготовили ряд кодеков, включая, например, aptX HD, способный транслировать аудио-сигнал в сравнительно высоком качестве.Обзор Oppo Find X2: начинка, производительностьПод капотом у Find X2 скрывается настоящий рекордсмен - мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865, выполненный по 7-нм техпроцессу. Ключевой особенностью нового чипа стали 8 вычислительных ядер, сгруппированных по трем кластерам (4+3+1). В первый кластер вошли четыре ядра Kryo Silver (ARM Cortex-A55) с тактовой частотой 1,8 ГГц, во второй - три Kryo Gold (ARM Cortex-A77) с частотой 2,42 ГГц, а в третий - еще одно такое же ядро с самой высокой пиковой частотой (2,84 ГГц). По заявлению производителя, новый чипсет примерно на 20% мощнее прошлогоднего флагмана Snapdragon 855+. Роль графического ускорителя, для которого заявлено увеличение производительности на четверть, исполняет Adreno 650. Еще одной "изюминкой" новой микросхемы стала поддержка оперативной памяти типа LPDDR5 и флэш-накопителей стандарта UFS 3.0. Так, на борту Find X2 установлено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.Тестирование Oppo Find X2. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Oppo Find X2. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Oppo Find X2. Результаты в бенчмарке 3DMarkРезультаты основных синтетических тестов говорят сами за себя. Кстати, к моменту тестирования корпорация Google удалила из своего магазина приложений бенчмарк AnTuTu, так что на Find X2 пришлось устанавливать его через APK-файл.Говорят, что рафический сопроцессор O1 Ultra Vision Engine пытается достраивать недостающие кадры (компенсация движения) и отображать обычное видео в HDR не только для стриминговых сервисов, но и в играх.Хранилище у Find X2 составляет 256 ГБ быстрой флэш-памяти типа UFS 3.0 (быстрее UFS 2.1 на 80%). Поскольку установочное место для карты microSD не предусмотрено, расширить имеющийся объем не получится. Через разъем USB Type-C (протокол USB 3.1) можно подключить флэшку (включая SMI). Заметим, что предварительно в настройках выполняется активация режима OTG, который автоматически отключается после 10 минут бездействия.Кого-то наверняка разочарует возможность установки второй "симки", но с радиоканалом работает только один модуль идентификации абонента (формата nanoSIM). Набор диапазонов сотовой связи LTE-FDD включает необходимую "тройку" - b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1 и NFC. Сети Wi-Fi 6, будем надеяться, уже не за горами.Благодаря NFC можно не только обмениваться данными между устройствами с помощью Android Beam, но и пользоваться преимуществами, например, бесконтактного платежного сервиса G Pay. Кроме того, через приложение "Транспортные карты Москвы" легко узнать текущий баланс карты "Тройка".Для определения местоположения задействуются спутниковые группировки GPS, BDS, Galileo и ГЛОНАСС. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям в наличии режим A-GPS.Обзор Oppo Find X2: автономностьВ Find X2 установлена батарея повышенной емкости на 4 200 мА*ч, которая собрана из двух параллельно включенных аккумуляторов по 2 100 мА*ч. При этом последовательное соединение элементов в батарее позволяет уменьшить рабочее напряжение.Рекордно быстрое заполнение аккумулятора связано с проприетарной зарядкой SuperVOOC 2.0, причем 65-ваттный адаптер (10 В/6,5 А) вместе со специальным кабелем (с желтым пластиковым изолятором) входят в комплект. За 10 минут батарея заполняется на 40%, а за 38 минут - на все 100%. Сертификат от компании TV Rheinland подтверждает возможность использования смартфона во время зарядки без вреда для системы. При отсутствии фирменного адаптера с кабелем, для Find X2 можно рассчитывать только на 10-ваттную зарядку.Воспроизведение набора тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 9% (тест в течение 5 часов). Похоже, самый быстрый процессор не слишком рачительно относится к энергосбережению.В разделе "Аккумулятор" ("Батарея") предлагается воспользоваться советами по оптимизации, а также определиться с параметрами режима энергосбережения, который может активироваться прямо с панели быстрых переключателей.Обзор Oppo Find X2: особенности программного обеспеченияСмартфон Oppo Find X2 работает под управлением операционной системы Android 10, интерфейс которой заменяет фирменная оболочка Color OS 7.1. Центр уведомлений совмещен у нее с панелью быстрых переключателей, где находится ползунок регулировки яркости, доступ к которым осуществляется с помощью свайпа от верхнего края экрана.Неотъемлемой частью новой версии лончера стал режим затемнения.На вкладке "Начальный экран и обои" можно переключиться между обычным стилем рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений - режимом "ящика". Карточки в списке запущенных приложений располагаются в один ряд с возможностью горизонтальной прокрутки. После тапа по значку "Меню" появляется доступ к опциям разделения экрана (если возможно) и блокировке от удаления данного приложения из списка фоновых. Одна программа удаляется из памяти смахиванием ее карточки вверх. Для одновременного закрытия всех приложений служит пиктограмма "Удалить" в нижней части экрана. Чтобы отобразить общий и доступный объемы оперативной памяти, следует активировать соответствующую опцию в "Дополнительных настройках".В разделе "Удобство" предлагается, в частности, определиться со способом навигации - с помощью жестов или виртуальных кнопок. В свою очередь смарт-панель, для которой можно задать прозрачность и положение, предназначена для быстрого доступа к инструментам и выбранным приложениям. Для более удобного управления смартфоном предусмотрены различные жесты и движения.С помощью дактилоскопического сканера с оптическим датчиком, встроенным в экран, можно сохранить папиллярные узоры с пяти пальцев. Сам процесс регистрации показался довольно неторопливым. В настройках предлагается выбрать стиль анимации контактной площадки, которую можно высвечивать на выключенном экране. При довольно низком расположении данной площадки более удобно держать смартфон одной рукой, а сканировать отпечаток пальца свободной руки.Функция распознавания лица, как случается довольно часто, показалась более удобной для разблокировки смартфона. Впрочем ее, как и отпечатки пальцев, можно использовать также для защиты приложений и доступа к личному сейфу. В процессе разблокировки стоит обойтись без лишних движений (типа "провести пальцем по экрану"). Рекомендуется также активировать опцию автоматической регулировки яркости экрана.Обзор Oppo Find X2: покупка, выводыВ числе основных "фишек" смартфона Oppo Find X2, не отличающегося экстравагантным дизайном, оказался яркий 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Специализированный графический сопроцессор призван оптимизировать для него качество изображения. Кроме того, девайс получил самый мощный на сегодняшний день процессор, дополненный быстрой памятью и хранилищем, отличный тыловой фото-модуль из трех камер с оптической стабилизацией и 5-кратным гибридным зумом, стереодинамики и поддержку Dolby Atmos, емкую батарею с 65-ваттной зарядкой, а также кодеки aptX/aptX HD для Bluetooth. При этом вся начинка приправлена свежим системным софтом.К сожалению, на марком и скользком корпусе отсутствует 3,5-мм аудиоразъем, а также слот для расширения хранилища картами microSD.На момент тестирования на Oppo Find X2 оформляли предзаказ за 72 990 рублей. По такой цене он вполне может соперничать, например, с весьма именитым флагманом - Samsung Galaxy S20+, за который просили 79 990 рублей. Заметим, что при наличии конкурентного дисплея (с технологией от той же Samsung) в очевидном активе у Oppo Find X2 - более шустрый процессор, а также более мощная и быстрая зарядка. Впрочем, если на смартфоне не смущает отсутствие мобильных сервисов Google, а основное внимание уделяется фото-возможностям аппарата, то неплохой альтернативой выглядит Huawei Mate 30 Pro по цене 69 990 рублей. Он явно лучше по набору камер, к тому же поддерживает не только реверсивную, но и быструю беспроводную 27-ваттную зарядку. Однако Oppo Find X2 очевидно опережает его по характеристикам процессора и экрана.Итоги обзора Oppo Find X2Плюсы:Рекордная производительностьОтличный AMOLED-экран с частотой обновления 120 ГцТыловой фото-модуль с оптической стабилизацией и 5 кратный гибридным зумомСтереодинамики и поддержка Dolby AtmosЕмкая батарея с супербыстрой 65-ваттной зарядкойКодеки aptX/aptX HD для BluetoothСвежий системный софтМинусы:Маркий и скользкий корпусОтсутствует возможность расширения хранилища картами microSDНет 3,5-мм аудиоконнектора