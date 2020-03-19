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<a href="https://33live.ru/novosti/19-03-2020-obzor-smartfona-oppo-find-x2-flagman-s-ambiciyami.html" target="_blank">Обзор смартфона Oppo Find X2: флагман с амбициями</a> - Самый мощный на сегодня процессор, быстрые встроенный накопитель и оперативка, сверхчектий и сверхбыстрый AMOLED-экран, 65-ваттная зарядка и продвинутая система камер: китайский производитель, кажется, ни на йоту не отступил от актуального рецепта смартфона-суперфлагмана. В этом обзоре Oppo Find X2 выясним, насколько вкусным получилось блюдо у китайских поваров.