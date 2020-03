Этот смартфон в пластиковом корпусе оснастили внушительным 6,7-дюймовым sAMOLED Plus-экраном, под которым спрятали оптический дактилоскопический сканер. Квартет камер в тыловом фото-модуле включает 64-МП датчик, а аккумулятор повышенной емкости дополнен 25-ваттной быстрой зарядкой. Это все дополнено свежим системным софтом, использующим интерфейс OneUI 2. В этом обзоре Samsung Galaxy A71 выясним, на что способен середнячок-великан.

Смартфон Galaxy A71 анонсировали вместе с Galaxy A51, который пришел на смену одной из самых популярных в прошлом году в России (по данным "Яндекс.Маркета",) моделей — Galaxy A50. При этом новинка, заменяющая прошлогодний 6,7-дюймовый Galaxy A70 (наш обзор здесь), получила более продвинутую начинку. Но только этим достоинства нового девайса не ограничиваются.Обзор Samsung Galaxy A71: технические характеристикиМодель: SM-A715FОперационная система: Android 10 (Q) с фирменной оболочкой One UI 2Дисплей: 6,7 дюйма, емкостной, sAMOLED Plus, разрешение FHD+ (2400х1080 точек, 20:9), плотность точек на дюйм 393 ppi, стекло Corning Gorilla Glass 5Процессор: LPP 8 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 730 (SDM730), 2 ядра Kryo 470 Gold (2,2 ГГц) + 6 ядер Kryo 470 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 688 DSPГрафическая подсистема: Adreno 618Оперативная память: 6 ГБВстроенная память: 128 ГБ, UFS 2.1, отдельное место в слоте для карт памяти microSD/HC/XC (до 512 ГБ)Тыловой фото-модуль: широкоугольная камера — 64 МП (оптический размер 1/1.7 дюйма, 0,8 мкм), ЭФР 26 мм, апертура f/1.8, фазовый автофокус, цифровой зум до 8х; вспомогательная камера (DoF) — 5 МП, апертура f/2.2; ультра широкоугольная камера — 12 МП (1.0 мкм), фиксированный фокус, ЭФР 12 мм (123 градуса), апертура f/2.2; макро-камера — 5 МП (оптический размер 1/5.0 дюйма, 1,12 мкм), ЭФР 25 мм, апертура f/2.4, оптимальная дистанция фокусировки 4 см; видео UHD 4K [email protected] [email protected] , светодиодная вспышкаФронтальный фото-модуль: 32 МП (оптический размер 1/2.8 дюйма, пиксель 0,8 мкм), апертура f/2.2, ЭФР 26 мм, видео UHD 4K [email protected] Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (LE), USB 2.0 Type-C, USB-OTG, NFC, ANT+, 3,5-мм аудио-коннекторРадио: FM-тюнерСвязь: GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE; LTE-FDD: band 3, 7, 20...LTE-TDD: band 38, 40, 41Формат SIM-карт: nanoSIM (4FF)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/GalileoДатчики: акселерометр, гироскоп, оптический дактилоскопический сканер, датчик Холла, электронный компас, датчики приближения и RGB-освещённостиАккумулятор: несъемный, литий-полимерный, 4 500 мА*ч, быстрая проводная зарядка (25 Вт)Габариты: 163,6x76x7,7 ммВес: 179 гЦвета: черный, голубой, серебристыйОбзор Samsung Galaxy A71: дизайн, эргономикаСмартфон Galaxy A71 немного отличается от своего предшественника — Galaxy A70 — даже внешне. Несмотря на одинаковые размеры экрана, у них по-разному организовано отверстие для объектива фронтального фото-модуля. Оформление задней панели, включая форму островного выступа и размещение на нем камер, разнится куда больше. Впрочем, если ограничиться только визуальным обзором торцов и боковых ребер, то однозначно что-либо сказать вряд ли удастся.Cохранилась общая концепция дизайна, когда закаленное стекло Gorilla Glass закрывает дисплей, а глянцевый пластик с геометрическими текстурами — заднюю панель. Изменения размера и веса незаметны, хотя на бумаге Galaxy A71 выглядит по сравнению с A70 немного похудевшим — 163,6x76x7,7 мм против 164,3x76,7x7,9 мм и 179 г против 183 г. Углы корпуса все так же аккуратно скруглены, а задняя панель может иметь один из трех окрасов — черный, голубой или так называемый серебристый (по сути, перламутровый). Смартфон именно в такой расцветке, довольно эффективно скрывающей отпечатки пальцев на глянцевом пластике, достался нам на тест.Внушительный по размеру экран (6,7 дюйма) гигантским не кажется, хотя бы из-за правильно подобранного соотношения сторон (20:9). Его прикрывает защитное стекло, по информации с официального сайта Corning это Gorilla Glass 5.На стыке верхнего торца корпуса со стеклом предусмотрена небольшая тонкая щель для решетки "разговорного" динамика. Чуть ниже нее сделан круглый вырез в экране, где свое место занял объектив фронтальной камеры.В нижней части дисплея разместились виртуальные кнопки панели управления — пиктограммы "Недавние приложения", "Домой" и "Назад", которые в настройках предлагается поменять местами или заменить жестами. Немного выше зарезервировано место, где на экране блокировки появляется виртуальная площадка встроенного в экран дактилоскопического сканера с оптическим методом распознавания.На правом ребре находятся тонкие, но сильно отличающиеся по размерам, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.На левом ребре поместили закрытый слот с лотком на три места, два из которых предназначены для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), а оставшееся — для карты памяти microSD.На верхнем торце можно найти только отверстие для дополнительного микрофона.На нижнем торце вокруг разъема USB Type-C (USB 2.0) собрали 3,5-мм аудио-коннектор, а также отверстие для "разговорного" микрофона и решетку "мультимедийного" динамика.Задняя панель Galaxy A71 украшена логотипом Samsung. Четыре объектива тылового фото-модуля расположили в виде латинской буквы L на прямоугольном островном выступе со скругленными углами. Там же нашлось место и для светодиодной вспышки.Учитывая размеры экрана, в настройках предусмотрели опцию, помогающую управляться со смартфоном одной рукой. В комплекте нет даже силиконового клип-кейса, а вот на тест нам достался фирменный чехол S View Wallet Cover, предназначенный специально для Galaxy A71.Обзор Samsung Galaxy A71: экранНапомним, что Galaxy A70 первым получил 6,7-дюймовый sAMOLED-экран — самый большой в истории моделей линейки Galaxy A. В новинке же сохранили размер диагонали, но вместо матрицы Infinity-U с каплевидным вырезом использовали Infinity-O — с круглым отверстием под фронтальную камеру. Так что экран теперь называется sAMOLED Plus, однако в чем именно этот "плюс" заключается производитель не уточняет. При разрешении FHD+ (2400x1080 точек, соотношение сторон 20:9) максимальная плотность пикселей достигает 393 ppi.Фильтр синего света можно включать немедленно или по расписанию, самостоятельно настраивая его интенсивность. Для запланированного включения "режима затемнения" рекомендуется заранее включить функцию определения местоположения. Уровень яркости регулируется либо вручную, либо автоматически (опция "Адаптивная яркость").Полноэкранный режим позволяет развернуть приложение на весь экран. При этом, в расширенных настройках вкладки "Полноэкранные приложения" предлагается скрыть круглый вырез под объектив фронтального фото-модуля, добавив темную полосу в верхней части экрана. В настройках "Режим экрана" можно выбрать между насыщенными и естественными цветами, а также настроить по необходимости баланс белого, используя дополнительные параметры (компоненты RGB).На экране блокировки предлагается наладить автоматическую смену тематических картинок (набор обоев).В режиме Always On Display на выключенный экран выводится время, дата, день недели, заряд батареи и т.п. Отображать эту информацию предлагается либо всегда, либо только после касания, либо по графику. Заметим, что стиль и цвет изображения выбирается в настройках.Так называемые Edge-панели предлагается задействовать в качестве буфера, для быстрого доступа к часто используемым приложениям, к контактам близких друзей, а также для извлечения текста в выбранной области экрана и т.п. Параметры маркера бокового экрана (положение, цвет, прозрачность, размер) легко перенастроить.Повторимся, что по неофициальной информации дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass 5, на которое нанесено олеофобное покрытие.Обзор Samsung Galaxy A71: камерыВ отличие от предшественника, Galaxy A71 в тыловом фото-модуле со светодиодной вспышкой может похвастаться уже не трио, а квартетом камер. Главная партия в этом оркестрике досталась 64-мегапиксельной камере, дополненной светосильным объективом с апертурой f/1.8 и фазовым автофокусом. На "подпевках" у нее вспомогательная DoF-камера, выполненная на базе 5-мегапиксельного сенсора и объектива с апертурой f/2.2. Ультра широкоугольную 12-мегапиксельную камеру, предназначенную для съемки пейзажей, панорам, общих видов и групповых портретов, оснастили объективом с ЭФР 12 мм и апертурой f/2.2.При переходе с основной камеры на ультра широкоугольную обзор увеличивается с 81 до 123 градусов, причем в настройках можно частично компенсировать возникающие по краям искажения.Для макросъемки выделили камеру на базе 5-мегапиксельного сенсора и объектива (апертура f/2.4) с оптимальной дистанцией фокусировки 4 см.Отсутствующую светодиодную вспышку для фронтальной 32-мегапиксельной камеры с широкоугольным (f/2.2) объективом предлагается заменять подсветкой экрана.Для "Про"-режима самостоятельно настраиваются значения светочувствительности ISO, баланс белого и ступени экспокоррекции. Также вручную выбирается способ экспозамера — точечный, матричный или центровзвешенный. Чтобы при изменении положения объектов или смене условий освещения камера не выполняла корректировку автоматически, настройки фокуса или экспозиции можно зафиксировать. В режиме "Фотография" над текстовыми пиктограммами режимов съемки находятся значки для выбора объектива и кнопка оптимизации сцены. При выборе соответствующей опции в настройках можно получать экранные подсказки прямо во время съемки. Режим HDR активирован постоянно, либо включается по необходимости.Чтобы объект съемки оказался в центре внимания, следует обратиться к режиму "Живой фокус", который позволяет делать снимки с размытым фоном.Оба фото-модуля записывают движущееся изображение в максимальном разрешении 4K UHD 2160p (3840х2160 точек) при 30 fps. При съемке видео на фронтальную камеру предлагается активировать опцию HDR. Если интервальная ("таймлапс") съемка поддерживает FHD-качество (1080р) картинки, то замедленная (240 fps) и суперзамедленная выполняются только в HD-разрешении (720p). Для уменьшения размера записываемых видеофайлов предлагается использовать кодек H.265/HEVC.Стабилизацию Super Steady рекомендуется включать при разрешении FHD для плавной съемки динамических сцен на основную камеру тылового фото-модуля.Для более выразительной съемки можно подобрать не только подходящий фильтр, но и опции "бьютификации" лица, включая гладкость и тон кожи, глаза и линию подбородка. На вкладке "Параметры сохранения" рекомендуется согласиться с коррекцией искажений ультра широкоугольного объектива, а также воспользоваться экономящим место в памяти форматом HEIF.Основная камера снимает с неплохой детализацией и цветами. В отличие от предшественника у Galaxy A71 появился ночной режим, который работает и для "суперширика". Кстати, с помощью последнего, правда преимущественно днем, можно получать довольно интересные снимки, а вот при недостатке освещения светосилы ему явно не хватает. На макро-камеру без автофокуса не очень удобно снимать на улице, особенно солнечным днем, когда на видоискателе почти ничего не видно. От нее вполне можно было отказаться, если бы в джентельменский набор включили, например, "портретник" с 2-кратным оптическим зумом. Примеры фото с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.Обзор Samsung Galaxy A71: звук"Мультимедийный" динамик на нижнем торце корпуса довольно громкий, что, впрочем, никак не связано с качеством его звучания. К счастью, рядом с ним находится 3,5-мм коннектор для подключения аудио-гарнитуры.В расширенных настройках звука опция объемного звучания Dolby Atmos, как и функция улучшения качества звука UHQ upscaler, включается после подключения проводных наушников. Опция реализуется через четыре профиля — "Авто", "Фильм", "Музыка" и "Голос". В любом случае можно воспользоваться 9-полосным эквалайзером с шестью пресетами, включая настраиваемый.Помимо своего основного назначения проводная аудио-гарнитура пригодится еще и в качестве коротковолновой антенны для встроенного FM-тюнера, который умеет записывать онлайн-трансляции в M4A-файлы. Для Bluetooth-"ушей" в наличии кодеки aptX и LDAC, которые поддерживают беспроводную передачу качественного звука. Предлагается также опция одновременного воспроизведения звука из разных приложений на разные устройства, включая основное (смартфон) и, например, какой-то Bluetooth-аксессуар (наушники или колонку).Обзор Samsung Galaxy A71: начинка, производительностьВ отличие от Galaxy A70, для которого выбрали однокристальную мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 675, выполненную с соблюдением проектных норм 11 нм по техпроцессу LPP, у Galaxy A71 процессор уже пошустрее — это Qualcomm Snapdragon 730 (8 нм LPP). В конфигурации кластеров у него два производительных ядра Kryo 470 Gold (2,2 ГГц) и шесть энергоэффективных ядер Kryo 470 Silver (1,8 ГГц). При этом, процессор работает в связке с графическим ускорителем Adreno 618, LTE-модемом X15 и поддерживает стандарт беспроводного соединения Wi-Fi 6 (802.11ax). В составе Snapdragon 730 оказались также сигнальный процессор DSP Hexagon 688 и процессор обработки изображений Spectra 350, поддерживающий, в частности, формат сжатия файлов HEIF. Конфигурацию Galaxy A71 дополняют 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.Тестирование Samsung Galaxy A71. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Samsung Galaxy A71. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Samsung Galaxy A71. Результаты в бенчмарке 3DMarkПреимущество нового смартфона по мощности подтверждается результатами основных синтетических тестов. Как и на всех современных смартфонах, геймеров ждет собирающее игры в одном месте приложение Game Launcher, где можно настраивать производительность, отключать уведомления, делать скриншоты и т.п.Встроенное хранилище размером 128 ГБ можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 512 ГБ. Поскольку для ее размещения выделено отдельное место, она не мешает одновременной установке еще и двух nanoSIM-карт. Кроме того, благодаря поддержке технологии USB-OTG к Galaxy A71 подключаются флэшки, в том числе и со SMI-контроллером (c USB Type-A и USB Type-C разъемами).Новый смартфон с одним радиоканалом умеет работать с двумя модулями идентификации абонента (формата nanoSIM) в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). В число поддерживаемых полос частот FDD-LTE входят b3, b7 и b20, а TDD-LTE — b38, b40 и b41. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.Интерфейс NFC интересен прежде всего поддержкой бесконтактных платежей. Однако он, например, может пригодиться и для чтения баланса московской транспортной карты "Тройка".Спутниковые группировки GPS, BDS, ГЛОНАСС и Galileo помогут в навигации и определении местоположения.Обзор Samsung Galaxy A71: автономностьЕмкость встроенной батареи осталась такой же, что была и у предшественника — 4 500 мА*ч.При рачительном расходовании энергии такого запаса вполне хватит на полтора-два дня работы без экстремальных нагрузок. Так, по данным производителя, на одной зарядке можно разговаривать в сети 4G до 42 часов, работать в интернете (LTE/Wi-Fi), соответственно, 16/16 часов, слушать музыку до 107 часов или до 24 часа смотреть видео. При этом, воспроизведение набора тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 6,7% (тест в течение 6 часов).Для заполнения столь емкого аккумулятора должен использоваться 25-ваттный адаптер под фирменным названием Super Fast Charging. Однако тестовый экземпляр смартфона сопровождал, увы, только 15-ваттный Adaptive Fast Charging. Заметим, что с помощью штатного адаптера за полчаса можно заполнить примерно 45% встроенной емкости, а залить ее "под горлышко" удается почти за 100 минут.Для увеличения автономности Galaxy A71 в настройках собран ряд соответствующих опций. В зависимости от типа предполагаемой нагрузки следует выбирать режим питания — "Оптимизированный", "Средняя экономия", "Максимальная экономия" или воспользоваться адаптивным режимом.Обзор Samsung Galaxy A71: особенности программного обеспеченияСмартфон Galaxy A71 работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой One UI 2. Напомним, что Galaxy A70 обходится тандемом из Android 9 (Pie) и лончера One UI 1.1.В настройках навигационной панели можно выбрать порядок пиктограмм "Недавние приложения" и "Назад". Впрочем, для управления легко использовать и жесты. Двойным тапом по виртуальной кнопке "Домой" или свайпом вниз в нижней части экрана активируется режим управления одной рукой.В горизонтальном списке запущенных приложений все программы разом закроются после тапа по надписи "Закрыть все". Чтобы закрыть одну программу, нужно смахнуть ее карточку вверх. Тапом по значку приложения в верхней части его карточки открывается меню опций, позволяющее, например, запустить программу на разделенном экране или открыть ее во всплывающем окне. При этом, прозрачность этого окна можно настроить вручную с помощью специального ползунка.Напоминая про ответственность родителей, в разделе "Использование устройства и родительский контроль" предлагается также определиться с "цифровым балансом" — режимами концентрации и отдыха.Интересно, но зарегистрировать с помощью дактилоскопического сканера, встроенным в экран, можно максимум три отпечатка пальцев. Причем недостатком следует считать даже не скорость работы такого сканера, а неудобное расположение контактной площадки его оптического датчика.Для тех, кто носит очки, регистрация лица выполняется в два этапа. Активировав опцию "Повышение яркости экрана", можно рассчитывать на вполне удовлетворительное распознавание при недостатке освещения. Учитывая особенности дактилоскопического сканера, эта процедура, пожалуй, более удобна для разблокировки смартфона. Напомним, что регистрация лица и папиллярных узоров может пригодиться для подтверждения личности в интернете и других поддерживаемых приложениях (Samsung Pass).Обзор Samsung Galaxy A71: покупка, выводыСудя по изменившейся начинке, Galaxy A71 в стильном пластиковом корпусе пытается убедить в своих намерениях стать достойной сменой предшественника. Сохранив одно из важнейших достоинств Galaxy A70 — батарею повышенной емкости, дополненную быстрой 25-ваттной зарядкой, разработчики улучшили другую важную "фишку" — внушительный по размеру 6,7-дюймовый sAMOLED-экран получил теперь некий Plus. Неизменными остались интерфейсы NFC и Bluetooth 5.0, а также отдельное место для установки карты расширения памяти microSD. Более шустрый процессор, чем в Galaxy A70 (Snapdragon 730 против Snapdragon 675), приправлен еще и самым свежим системным софтом. Реформа тылового фото-модуля, преобразованного из трио в квартет путем добавления макро-камеры, в первую очередь коснулась замены 32-мегапиксельного сенсора на 64-мегапиксельный. В соответствующем приложении появилась также поддержка ночного режима.Что же касается недостатков Galaxy A71, то они не столь существенны и, по сути, мало отличаются от изъянов предшественника. Отметим только маркий пластиковый корпус и неудобное расположение площадки дактилоскопического сканера.На старте продаж Galaxy A71 оценили в 29 990 рублей. Заметим, что за оставшийся пока на прилавках Galaxy A70 в крупных розничных сетях просят всего 25 990 рублей. Поэтому, когда разница в несколько тысяч рублей существенна для бюджета, можно смело остановиться на "старой" модели. Если же привязанность к "галактическому" бренду напрочь отсутствует, а добавить к вышеозначенной сумме пару-тройку тысяч не составит труда, то очень серьезным соперником для Galaxy A71 оказывается, например, флагманский Realme X2 Pro (наш обзор здесь), у которого ценник в конфигурации 8 ГБ/128 ГБ — 32 990 рублей.Итоги обзора Samsung Galaxy A71Плюсы:Стильный дизайнХорошая производительность в своем классеКачественный большой экран sAMOLED PlusВысокая автономность, дополненная 25-ваттной зарядкойКвартет камер в тыловом фото-модуле, включая 64-МП сенсорИнтерфейсы NFC и Bluetooth 5.0Отдельное место для установки карты расширения памяти microSDСвежий системный софтМинусы:Маркий пластиковый корпусНеудобное расположение дактилоскопического сканера