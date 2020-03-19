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<a href="https://33live.ru/novosti/19-03-2020-obzor-smartfona-samsung-galaxy-a71-velikan-v-srednem-klasse.html" target="_blank">Обзор смартфона Samsung Galaxy A71: великан в среднем классе</a> - Этот смартфон в пластиковом корпусе оснастили внушительным 6,7-дюймовым sAMOLED Plus-экраном, под которым спрятали оптический дактилоскопический сканер. Квартет камер в тыловом фото-модуле включает 64-МП датчик, а аккумулятор повышенной емкости дополнен 25-ваттной быстрой зарядкой. Это все дополнено свежим системным софтом, использующим интерфейс OneUI 2. В этом обзоре Samsung Galaxy A71 выясним, на что способен середнячок-великан.