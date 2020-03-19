Компания Kia вслед за своими коллегами из Hyundai тоже рассекретила свою новинку, и тоже – новое поколение одного из бестселлеров. Kia Sorento стал первенцем марки на новой среднеразмерной платформе, стал гибридом и заявлен, как самый высокотехнологичный автомобиль Kia.

Компания Kia вслед за своими коллегами из Hyundai тоже рассекретила свою новинку, и тоже - новое поколение одного из бестселлеров. Kia Sorento стал первенцем марки на новой среднеразмерной платформе, стал гибридом и заявлен, как самый высокотехнологичный автомобиль Kia.Экстерьер новинки не представляет никакого секрета уже не один месяц: Kia отгружала информацию о новом "Соренто" по частям. Кроссовер стал на 10 мм длиннее, выше и шире, чем раньше, но за счет более коротких свесов колесная база выросла сразу на 35 мм - до 2815 мм. Силуэту придали больше динамики, а еще Sorento впервые можно будет снабдить 20-дюймовыми колесными дисками (в базе - 17-дюймовые).Архитектурной доминантой интерьера станут два монитора - 12,3-дюймовый для приборной панели и 10,25-дюймовый - для мультимедиа и навигации. В списке доступного оборудования названы атмосферная подсветка с выбором из 64 цветов, беспроводная зарядка, акустика Bose и доступ к множеству онлайн-сервисов, а отделать салон можно будет черной тканью, обычной кожей (черной, серой или в комбинации) или черной кожей наппа. Правда, для базовых исполнений предусмотрена скромная система с 8-дюймовым экраном.В целом же салон Sorento стал значительно просторнее: к примеру, минимальный объем багажника семиместной модификации вырос на треть и достигает 187 л (у гибридных моделей - 179 л). Максимально в "Соренто" можно будет погрузить до 910 л в пятиместном варианте. А еще кроссовер снабдили электроприводом складывания сидений второго ряда, причем для того, чтобы пропустить пассажиров на "галерку", они сдвигаются на 45 мм дальше, чем ранее.Утверждается, что кроссовер обзавелся полностью переработанными подвеской и рулевым управлением, но в детали в Kia не вдаются: известно лишь, что кузов кроссовера стал на 4% жестче. Зато набор ездовой электроники пополнился переключателем режимов Terrain Mode, который включает в себя предустановленные настройки для езды по грязи, песку или снегу.С новым поколением Kia Sorento обзавелся сразу несколькими гибридными установками, и далеко не все из них "подключаемые". Скажем, 230-сильное сочетание 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя оснащено батареей лишь на 1,49 кВтч, а вот у Sorento Plug-in Hybrid появится уже полноценный блок аккумуляторов - но о нем обещают рассказать только в конце года. Еще один анонсированный силовой агрегат - 2,2-литровый дизель SmartStream, развивающий 202 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Поставляться он будет в паре с новым восьмиступенчатым роботом.Собирать Sorento планируется на заводах в Корее - для рынка Европы, и США - для местных продаж. Доступен к заказу новый кроссовер окажется в третьем квартале нынешнего года.