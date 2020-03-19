На старинном Панафинейском стадионе в столице Греции завершилась церемония передачи Олимпийского огня представителям японского оргкомитета летних Игр-2020. С этого момента огонь начал свой путь в Токио, который должен принять Олимпиаду в июле-августе нынешнего года.

На старинном Панафинейском стадионе в столице Греции завершилась церемония передачи Олимпийского огня представителям японского оргкомитета летних Игр-2020. С этого момента огонь начал свой путь в Токио, который должен принять Олимпиаду в июле-августе нынешнего года.Впервые в истории церемония передачи Олимпийского огня оргкомитету летних Олимпийских игр проходила в крайне скромных условиях, в которых живет Европа из-за пандемии коронавируса. Без почетных гостей, без зрителей, без журналистов, у которых были аннулированы аккредитации, огонь был передан представителям "Токио-2020".Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее, сразу после зажжения была отменена традиционная эстафета огня по городам Греции, страны, которая является прародительницей Олимпийского движения. На церемонию четверга, 19 марта, не пришла даже президент Греции Катерина Сакелларопулу, вступившая в должность шестью днями ранее.В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов – олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, сообщает РИА Новости. Они зажгли алтарь на стадионе. Японские спортсмены от поездки в Грецию вынуждены были отказаться, их краткое приветствие передали по видео.Церемония обошлась без театрализованного представления, в котором планировалось участие более 50 артистов. На арену вышли только три актрисы-жрицы, которые передали огонь президенту Олимпийского комитета Греции Спиросу Капралосу, а тот — представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото, пловчихе, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте.