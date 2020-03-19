Государство поможет с установкой памятников ветеранам Севастополя, умершим до 2014 года. Помощь из федерального бюджета смогут получить родственники ветеранов и инвалидов ВОВ.

Государство поможет с установкой памятников ветеранам Севастополя, умершим до 2014 года. Помощь из федерального бюджета смогут получить родственники ветеранов и инвалидов ВОВ.Могилы многих ветеранов, ушедших из жизни до 2014 года, до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, остались без памятников. У родных просто нет денег на установку мраморных или гранитных плит, рассказала на встрече президента России с общественниками полуострова глава регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская.Она подчеркнула, что в настоящее время ОНФ занимается инвентаризацией таких захоронений, сделанных при Украине, информируют "Вести Севастополь".Владимир Путин отметил: "Для меня это совершенно неожиданно. Вы правы, для нас не должно быть никакой разницы: они все защищали Советский Союз. Делить мы здесь никого не будем. Если такая проблема имеет место быть, мы ее устраним".