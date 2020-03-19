В России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Все заболевшие – россияне: 31 случай в Москве, один — в Томской области, один — в Новосибирской области.

В России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Все заболевшие – россияне: 31 случай в Москве, один — в Томской области, один — в Новосибирской области.Как сообщает в среду оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, в последние две недели никто из них не посещал страны с неблагополучной обстановкой по COVID-19.Все зараженные находятся находятся в инфекционных боксах.Установлен круг лиц, с которыми они контактировали. В настоящее время медики их обследуют, ведется работа по их помещению под наблюдение.На данный момент в России подтверждено 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.