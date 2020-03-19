Разъяснять суть поправок в Конституцию будут 114 тысяч волонтеров, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Кроме того, добровольцы расскажут гражданам о самой процедуре голосования, в том числе, с помощью платформы Мобильный избиратель. А активисты Общероссийского народного фронта уже начали работать с людьми в регионах, призывая их прийти на участки.

Разъяснять суть поправок в Конституцию будут 114 тысяч волонтеров, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Кроме того, добровольцы расскажут гражданам о самой процедуре голосования, в том числе, с помощью платформы "Мобильный избиратель". А активисты Общероссийского народного фронта уже начали работать с людьми в регионах, призывая их прийти на участки.Молодежное крыло общероссийского народного фронта взялось за агитацию по всей стране, объясняют суть поправок в Конституцию."Они будут в Конституции?" – уточняет избиратель, узнав о сути поправок.- Да, — подтверждают волонтеры."Я два раза пойду голосовать!" – заявляет тогда агитируемый.В сельских домах культуры Башкирии, куда по весенней распутице не всегда доедешь, также идет агитация."В одном из пунктов будет закреплено главенство Конституции над всеми законами и даже международными актами", — поясняет волонтер.Волонтеры объясняют суть поправок за столом в избе в отдаленном улусе Бурятии, где интернета никогда не было, или в автосервисе под Оренбургом прямо на улице перед входом."Первая цель — приехать в село и узнать, знает ли население о том, что будет в ближайшее время голосование по изменению в Конституцию", — рассказывает о своей работе руководитель команды молодежки ОНФ Оренбургской области Евгений Пущаев.Это максимальная аудитория, до которой можно только ногами дойти. В Центризбиркоме сформировали целый корпус "Волонтеров Конституции"."Мы, когда Элле Александровне Памфиловой предложили такой проект запустить, ориентировались на 100 тысяч человек. Сейчас мы этого не просто достигли, мы перевыполнили. За месяц работы у нас 114 тысяч человек изъявили желание стать "Волонтером Конституции", — говорит председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.Их набирали во всех регионах, от желающих не было отбоя."Это очень здорово, что вы хотите стать "Волонтером Конституции". Мы вам очень рады", — заверяет добровольцев координатор Виктория Звягинцева.Сейчас идут усиленные тренировки добровольных агитаторов."Мы готовим их, чтобы они были готовы на любой вопрос ответить, чтобы могли в любой ситуации действовать", — говорит о своих соратниках волонтер из Адыгеи Ованес Шекерьянц.Уже в ближайшее время нужно приступать к выполнению своих обязанностей — информировать население о конституционных изменениях."Мы отказались от идеи, которая у нас первоначально была, чтобы волонтеры в том числе помогали членам комиссии при домовых обходах, — говорит председатель ЦИК России Элла Памфилова. — Они сконцентрируют работу в специализированных местах, на информационных стойках".И будут делать это с учетом всех меняющихся обстоятельств, в том числе и эпидемиологических.При вручении Памфиловой кофты "Волонтеры Конституции", добровольцы заверили, что руки протерли, поэтому могут и здороваться."Примерю, — отметила Памфилова. — Я же тоже волонтером бывают после работы".По опросам, большая часть населения о конституционных изменениях итак хорошо осведомлена. Еще раз заручиться поддержкой людей — такая идея изначально вкладывалась президентом в дополнительную процедуру — общероссийское голосование."Мы все-таки первый раз вносим достаточно масштабные правки в конституционный текст, причем они именно продиктованы людьми. Ну и, соответственно, люди должны принять окончательное решение. Это была позиция президента", — добавляет председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.В бюллетене будет один вопрос: согласны ли вы с поправками в Конституцию? Поэтому от информационной кампании очень многое зависит.