В Смоленске две нетрезвые москвички были сняты с поезда Москва – Брест. На усмирение разбушевавшихся пассажирок был отправлен наряд транспортной полиции, передает ГТРК Смоленск.

В Смоленске две нетрезвые москвички были сняты с поезда Москва – Брест. На усмирение разбушевавшихся пассажирок был отправлен наряд транспортной полиции, передает ГТРК "Смоленск".Возмущенные работники поездной бригады рассказали стражам порядка, что женщины сначала начали распивать алкогольные напитки, а затем назойливо приставали к окружающим. Проводники потребовали прекратить дебош. Однако 32-летняя и 27-летняя пьяные подруги эту просьбу проигнорировали. В итоге начальник поезда составил акт о некорректном поведении жительниц столицы, после чего им отказали в дальнейшем проезде.Сотрудники МВД вывели пассажирок на станции Смоленск и предложили проследовать в дежурную часть. Не желая прервать свое путешествие, женщины начали агрессивное наступление на транспортных полицейских. Одна из них накинулась на стража порядка с кулаками и выбила у него видеокамеру.В настоящий момент нарушительниц привлекли к административной ответственности. По факту применения насилия к стражам порядка в отношении дебоширок будет принято процессуальное решение. Материалы дела направлены в СК.