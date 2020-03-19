Переговоры о Brexit, запланированные на этой неделе между представителями Европейского союза и Великобритании не состоятся из-за пандемии Covid-19, заявил представитель правительства Великобритании, передает The Irish Times.

Переговоры о Brexit, запланированные на этой неделе между представителями Европейского союза и Великобритании не состоятся из-за пандемии Covid-19, заявил представитель правительства Великобритании, передает The Irish Times."В свете последних указаний по коронавирусу мы не будем формально созывать переговоры по рабочим направлениям завтра так же, как мы это делали в предыдущем раунде", — рассказал представитель.Обе стороны изучают возможность ведения переговоров посредством видеоконференций или конференц-связи "в ближайшие недели", добавил представитель.Британия должна до июля сделать запрос о продлении действующего сейчас переходного периода, в соответствии с которым она продолжает соблюдать нормы, предшествовавшие Brexit, до достижения соглашения о будущей торговле.Если обе стороны не достигнут соглашения к концу года, Великобритания автоматически перейдет на торговые отношения с ЕС на условиях Всемирной торговой организации (ВТО) с 1 января 2021 года, что, по прогнозам, нанесет ущерб экономике Ирландии, особенно экспорту. Великобритания покинула состав Евросоюза в январе.Представитель Европейской комиссии заявил, что вопрос о продлении переходного периода является одним из основных вопросов для Великобритании, и что в настоящее время изучаются альтернативы таким переговорам, как видеоконференции.Лидеры ЕС намерены провести свой второй саммит через две недели в новой попытке выработать совместную реакцию на пандемию коронавируса, так как Европа после Китая стала эпицентром вспышки болезни. Представители Евросоюза встретятся в ходе онлайн-видеоконференции из своих офисов в 27 столицах блока.