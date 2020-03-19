Хотел проскочить: перевозивший телят водитель Газели устроил серьезное тройное ДТП в Башкирии. В результате аварии пострадали два водителя и один из пассажиров, часть телят погибла.

Хотел проскочить: перевозивший телят водитель "Газели" устроил серьезное тройное ДТП в Башкирии. В результате аварии пострадали два водителя и один из пассажиров, часть телят погибла.Серьезное ДТП произошло в Стерлитамакском районе республики. На 125-м километре трассы Уфа — Оренбург столкнулись "КамАЗ", "Газель" и "Тойота Камри". Как рассказали ГТРК "Башкортостан" в ГИБДД, водитель "Газели", перевозивший телят, следовал в сторону Оренбурга. По непонятным причинам он решил проскочить на красный сигнал светофора и врезался в "КамАЗ". Большегруз опрокинулся на следовавшую в том же направлении "Тойоту".В "Газели" перевозился с десяток голов молодняка крупного рогатого скота, часть животных погибла. В настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.