Мимо морской посадочной платформы Of Course I Still Love You в Атлантике промахнулась первая ступень ракеты Falcon 9. Ракета стартовала 18 марта с 60 мини-спутниками для обеспечения интернета. Первая ступень должна была управляемо сесть на платформу в 630 километрах от космодрома на мысе Канаверал. Ступень уже промахивалась мимо платформы. Последний раз — 17 февраля 2020 года.Первая многоразовая ступень ракеты SpaceX уже использовалась в пяти стартах, сообщает "Интерфакс". Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде. На ее борту находились спутники для развертывания глобальной сети покрытия интернет-доступом системы Starlink компании SpaceX. Мини-спутники должны выйти на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 километров. Затем эти спутники при помощи собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 километров.Это был уже шестой вывод на орбиту группы интернет-спутников проекта Starlink с мая 2019 года. С учетом нынешнего запуска орбитальная группировки проекта Starlink достигнет 360 космических аппаратов.Ранее SpaceX перенесла запуска с 15 на 18 марта из-за отключения двигателей ракеты на старте.