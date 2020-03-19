Первый случай заболевания коронавирусом в Мурманске подтвердили у шахматиста из Ирландии. Он прибыл в регион для участия в международном шахматном турнире.

Первый случай заболевания коронавирусом в Мурманске подтвердили у шахматиста из Ирландии. Он прибыл в регион для участия в международном шахматном турнире.С 16 марта гражданин Ирландии находится в инфекционной больнице. Его госпитализировали после первого предварительно-положительного результата на вирус. Сегодня, сообщает ГТРК "Мурман", ГНЦ "Вектор" из Новосибирска официально подтвердил диагноз.По информации оперативного штаба, пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него выявлена легкая степень заболевания. Все медицинские препараты в наличие. При необходимости терапию будут корректировать. Установлены люди, контактировавшие с зараженным. С ними проведут противоэпидемические мероприятия.Напомним, с 17 марта в Мурманской области на самоизоляции из-за коронавируса находятся 98 человек.