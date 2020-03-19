Компания Playboy Enterprises, которой принадлежит журнал Playboy, откажется от выпуска печатной версии издания в США. Соответствующее заявление сделал глава компании Бен Кон.

Компания Playboy Enterprises, которой принадлежит журнал Playboy, откажется от выпуска печатной версии издания в США. Соответствующее заявление сделал глава компании Бен Кон.Представитель Playboy Enterprises опубликовал письмо на платформе Medium, в котором рассказал о предстоящих изменениях. По словам Бена Кона, журнал для многих стал стилем жизни, некоторые его называют даже "развратником молодежи". При этом на протяжении последних шестидесяти шести лет, на протяжении которых издается Playboy, он оставался сторонником свободы выражения мнений, устранения табу, помощи зрителям выражать и понимать свою сексуальность.Бен Кон отметил, что 97 процентов населения планеты узнают голову кролика, носящую бабочку. По его словам, в настоящее время бренд Playboy более успешен, чем когда-либо прежде. При этом компании стало очевидно, что коронавирус COVID-19 окажет негативное воздействие на производство контента и цепочку поставок журнала. Тираж весеннего номера в 2020 году будет последним в США.На первой обложке журнала, которая увидела свет в 1953 году, была Мэрилин Монро. При этом актриса не позировала специально для Playboy. Для обложки использовался снимок, который она сделала в начале своей карьеры, получив за откровенную фотосессию 50 долларов. Впоследствии основатель журнала Хью Хефнер за 500 долларов выкупил право опубликовать фотографию Монро.