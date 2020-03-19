У него опрокинулся кузов

Во Владимирской области 18 марта на трассе М-7 недалеко от посёлка Ворша грузовик снёс надземный пешеходный переход. Фотографии выложили в группе ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир».По предварительной информации ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород», около 23:00 у КамАЗа, проезжающего под переходом поднялся кузов, которым он протаранил постройку. В результате контакта конструкция не выдержала и рухнула на трассу. К счастью, в этот момент никто не переходил дорогу, водитель КамАЗа также не получил серьёзных повреждений.Сломанный переход перегородил проезд в обе стороны. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород». Спустя час движение в сторону Москвы было возобновлено, водителям рекомендуют искать объезд места через трассу Лакинск - Ставрово - Хрястово.