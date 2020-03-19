Общественники, представители организаций и ведомств поделились опытом работы, обозначили проблемные вопросы по направлениям деятельности.

17 марта в Доме дружбы областного центра состоялся I форум Союза отцов Владимирской области "Ответственное отцовство – счастливая семья, сильная Россия!". В одном зале собрались главы многодетных семей, отцы, руководители Советов отцов в муниципальных образованиях. В регионе воссоздается новая общественная региональная организация поддержки традиционных семейных ценностей и ответственного родительства «СОЮЗ ОТЦОВ». Состоялась первая большая встреча учредителей и участников этой организации, среди которых и представители УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин и ООДУУПиПДН регионального УМВД Елена Абрамова.В своем послании участникам форума Губернатор области Владимир Сипягин пожелал продуктивных решений. Выступающие отметили, что сейчас приоритетными являются задачи по улучшению демографической ситуации, воспитанию подрастающего поколения. И, конечно, еще много усилий необходимо уделить неблагополучным семьям.В своем обращении к собравшимся председатель Всероссийского Совета отцов Андрей Коченов озвучил, что приоритетными в работе общественной организации на данном этапе являются 2 направления: безопасность детства и наставничество. Он указал на необходимости системной работы в рамках акции «Отцовский патруль». На форуме организаторы продемонстрировали видеоролик об акции по безопасности дорожного движения «Я хочу жить!», проведенной сотрудниками полиции вместе с уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области Геннадием Прохорычевым в конце 2019 года. В сюжете отмечено, что труд педагогов, детей и родителей по созданию обращений к водителям эмоционально воздействовал на водителей транспортных средств.Разъяснительная работа с родительской общественностью, ее поддержка и понимание необходимости соблюдения как уголовного, так и административного законодательства является важным направлением по предупреждению несчастных случаев, получении психологических травм, а тем более гибели и травмирования несовершеннолетних.Присутствующие отметили, что новая организация будет развиваться и работать на благо нашего региона и его граждан. Сейчас в нашем обществе идет тенденция к снижению значимости ответственного и активного отцовства. Понимая это и стараясь не допустить падения роли отца в семье и его статуса в жизни общества, инициативные родители должны объединяться и решать многие проблемы которые сейчас имеются.На форуме отметили самых активных представителей общественной организации. Благодарностью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За поддержку традиционных семейных ценностей и пример ответственного родительства" отмечен Дмитрий Евдокимов, который воспитывает 10 детей, а также председатель Совета отцов районов области.Проводимая совместная работа представителей общественной организации и сотрудников органов внутренних дел Владимирской области по созданию крепких семей должна решить многие проблемы криминогенного поведения несовершеннолетних, уберечь их от бед.