После ухода незнакомки ушла, а заявительница обнаружила пропажу кошелька, который находился в кармане ее пальто.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали 28-летнюю приезжую, подозреваемую в совершении кражи.В ОМВД России по району Люблино поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, 87-летней пенсионерки, на лавочку около подъезда ее дома, расположенного в проезде Кирова, с ней рядом села неизвестная женщина. Через некоторое время незнакомка ушла, а заявительница обнаружила пропажу кошелька, который находился в кармане ее пальто.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Женщина вернула денежные средства.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18