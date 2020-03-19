Мэр Киева Виталий Кличко, известный своим неунывающим нравом, напомнил о необходимости гигиены в условиях пандемии коронавируса. В соцсетях Кличко разместил видео, как он моет руки сначала в боксерских перчатках, потом без них, а затем подмигивает и поднимает вверх большой палец.
В крупных городах Украины введены серьезные ограничительные меры по предотвращению распространений коронавируса. В Киеве, Днепре и Харькове закрыто метро, в результате люди вынуждены штурмовать наземный транспорт.
Порой происходят драки между людьми, пытающимися влезть в автобус, и патрульными, у которых есть указание не пускать в салон за раз больше 10-ти человек. Так, например, произошло возле метро "Черниговская" в Киеве, пишет украинский интернет-портал "Вести".
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко, известный своим неунывающим нравом, напомнил о необходимости гигиены в условиях пандемии коронавируса.
В соцсетях Кличко разместил видео, как он моет руки сначала в боксерских перчатках, потом без них, а затем подмигивает и поднимает вверх большой палец.
@klitschko.v
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