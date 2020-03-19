Политики от Вашингтона до Берлина готовятся к выпуску займов на триллионы долларов, поскольку из-за коронавируса остановлена часть экономики. Доходность государственных облигаций растет, инвесторы готовятся к беспрецедентному уровню заимствований.

Политики от Вашингтона до Берлина готовятся к выпуску займов на триллионы долларов, поскольку из-за коронавируса остановлена часть экономики. Доходность государственных облигаций растет, инвесторы готовятся к беспрецедентному уровню заимствований.Правительственные чиновники готовят стимулы на сумму не менее $2,8 триллиона, так как закрываются рестораны и магазины, отменяются поездки, учитывая, что необходимо остановить распространение COVID-19. Германия и Испания предлагают ввести наиболее агрессивные меры, при которых на стимулирование усилий уйдет около 16% ВВП. Администрация Трампа планирует потратить $1 триллион или больше. Конгресс, похоже, поддержал планы, в рамках которых предполагается выписать чеки на $1 тысячу для американцев.Переизбыток долга может повысить стоимость заимствований, доходность государственных облигаций резко растет, поскольку инвесторы готовятся к потенциальному росту заимствований. Вчера процентные ставки по трежерис США со сроком погашения 10 лет подскочили до максимальных отметок с 1982 года. Согласно данным FactSet доходность эталонных облигаций США составляет 1,1%, после того как они упали ниже 1% в начале этого месяца. Доходность по 10-летним облигациям Германии достигла -0,3%, ставки по итальянским облигациям с аналогичным сроком погашения подскочили до 2,76%, месяцем ранее они составляли 0,9%.Облигации с более долгим сроком погашения растут, поскольку трейдеры продают все, что можно, а также потому что инвесторы делают ставку на растущее предложение суверенного долга, отмечает Кэти Джонс, главный стратег-аналитик в Schwab Center for Financial Research."Скорее первое, чем второе", — написала она.Правительства и другие институты во всем мире стремятся выиграть время, пока кризис не пойдет на спад. В будущем предложенные меры стимулирования будут дополнены другими усилиями.Из-за введенных ограничений на поездки на европейском континенте рассматривается вопрос о выпуске совместной облигации ЕС — coronabond. Этот тип распределения рисков долгое время был табу для чиновников в странах типа Германии, с самой надежной финансовой системой в Европе. Италия — одна из стран за пределами Китая, сильнее остальных пострадавшая от вируса, однако отношение государственного долга страны к ВВП составляет около 138%, более чем в 2 раза выше показателя Германии."Весь смысл надежного правительственного баланса в том, чтобы была возможность выжить в таких ситуациях, как ситуация с коронавирусом, которая равносильна войне. Страны, которые не в состоянии сделать это, пострадают в краткосрочной и в долгосрочной перспективах", — сказал профессор Гарварда Кеннет Рогофф.