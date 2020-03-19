Правительство с 20 марта начинает оперативный мониторинг цен в РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Правительство с 20 марта начинает оперативный мониторинг цен в РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Цены будут контролировать Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства "в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", отметил глава правительства.Власти берут под оперативный контроль все цены в магазинах и аптеках. Правительство обеспечило круглосуточный завоз продуктов и товаров в магазины. В России достаточно запасов продуктов и товаров, максимально упрощен импорт продовольствия и товаров первой необходимости, вводится нулевая ставка таможенной пошлины.Инфляция в России составила с 26 февраля по 2 марта 0,1%, с 1 января по 2 марта — 0,7%. Годовая инфляция ко 2 марта оказалась на уровне 2,3%, сообщил ранее Росстат. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 г. составляет 3%, Банк России ожидает инфляцию на уровне 4%.