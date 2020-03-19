Президент России Владимир Путин подписал закон о покупке 52,3% акций Сбербанка кабинетом министров РФ у Банка России, передает Интерфакс.

Президент России Владимир Путин подписал закон о покупке 52,3% акций Сбербанка кабинетом министров РФ у Банка России, передает "Интерфакс".Сообщается, что российское правительство выкупит пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).В феврале законопроекты о покупке и порядке перечисления средств за пакет акций Сбербанка были внесены в Госдуму.Ранее планировалось, что сделка будет совершена на рыночных условиях, а акции банка будут проданы по средней цене за 6 месяцев, однако условия сделки были доработаны из-за волатильности на финансовых рынках.Акции Сбербанка, согласно новым условиям, будут проданы правительству по цене за месяц до сделки. Кроме того, в переработанном законопроекте нет сроков и графика перевода прибыли от сделки в бюджет.