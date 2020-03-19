19.03.2020

2020-03-19 14:55:04

Природоохранная прокуратура прокомментировала массовую гибель рыбы на озере Поганое

Накануне специалисты взяли пробы из водоема.

Татьяна Логинова, помощник владимирского природоохранного прокурора: «Нами зафиксирован факт гибели рыбы, достаточно много рыбы мёртвой на этом озере. Были отобраны пробы с этого озера. Сейчас говорить о результатах еще очень рано. Надо понять, отчего погибла рыба, были ли это навозосодержащие сточные воды, которые попали в озеро, либо просто она могла задохнуться. Вариантов может быть масса. Первые результаты будут после того, как лаборатория сделает анализы воды. Я думаю, это будет не очень долго. Химический анализ делается вообще 2-3 дня. Я думаю, что вначале следующей недели анализы уже будут готовы».



Мертвую рыбу в озере обнаружил местный рыбак. По его словам, местные жители на собственные деньги заселили в озеро рыбу: карпов, сазанов, плотву, амура белого и карасей. Люди обвиняют в ЧП местное СПК, они считают, что зимой оно сливало навозную жижу на поля, а теперь она оказалась в воде. Справедливость этих обвинений теперь должны подтвердить результаты анализов воды.