Владимир Путин не ответил, в каком качестве он видит себя после 2024 года. Впереди еще четыре года, и все будет зависеть от мнения граждан, заявил глава государства в проекте агентства ТАСС 20 вопросов Владимиру Путину.

Владимир Путин не ответил, в каком качестве он видит себя после 2024 года. Впереди еще четыре года, и все будет зависеть от мнения граждан, заявил глава государства в проекте агентства ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину"."Самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно", — отметил президент.Российские элиты могут нервничать из-за вопроса о власти. Однако основной ее источник – это граждане страны. Владимир Путин добавил, что ему очень важно чувствовать и понимать, чего хотят люди.