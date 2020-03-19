По телефону пандемию коронавируса COVID-19 обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Москва и Пекин с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин одобрили продолжение взаимопомощи и углубление кооперации по разработке лекарств.

По телефону пандемию коронавируса COVID-19 обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Москва и Пекин с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин одобрили продолжение взаимопомощи и углубление кооперации по разработке лекарств.Китай готов укреплять сотрудничество с другими странами, в том числе и с Россией, в борьбе с эпидемией коронавируса, заверил Си Цзиньпин. Пекин также готов поделиться собственным опытом профилактики и лечении заболевания, активизировать совместные научные и медицинские исследования, сообща противостоять общим вызовам и угрозам, а также обеспечивать глобальную безопасность в области общественного здравоохранения.Новостями о коронавирусе на пресс-конференции поделился президент США Дональд Трамп. В качестве средства противодействия коронавирусу Трамп назвал лекарство, используемое для лечения малярии и серьезных форм артрита – хлорохин. По мнению президента Соединенных Штатов, оно показало многообещающие результаты при лечении зараженных COVID-19 людей."Почему бы не обратиться к Азии, к Европе, чтобы найти какое-нибудь лекарство. Попытка — это невероятное средство для успеха", — предложил Трамп, говоря о желании перенимать опыт зарубежных фармацевтов.Ранее Дональд Трамп попытался переманить фармацевтов Германии для разработки вакцины от коронавируса. Само появление такой вакцины ожидается в начале 2021 года.ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. На 19 часов московского времени в мире отмечено 229 тысяч 763 случая заражения. 9 тысяч 357 человек умерли от осложнений заболевания. При этом 85 тысяч 275 человек от заболевания излечились. Ни одного нового заболевания за сутки не выявлено в Китае. Начавшаяся в китайском Ухане эпидемия идет на спад.В России 199 заражений. За сутки количество выявленных случаем заболевания выросло на 52. Девять человек уже справились с инфекцией. В Москве от сопутствующих заболеваний скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее был подтвержден диагноз "коронавирус". Она находилась в больнице с 13 марта.