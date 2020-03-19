Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.Как передает "Интерфакс", ожидается, что в ходе двухдневной рабочей поездки глав государства вручит госнаграды строителям Крымского моста, а также встретится с представителями общественности республики Крым и Севастополя.Торжественная церемония пройдет 18 марта в Севастополе в выставочном комплексе "Константиновская батарея", который является первым укреплением, построенным на полуострове после присоединения Крыма к Российской империи.Среди награжденных Звезды Героев Труда от главы государства получат монтажник 6 разряда "Мостоотряда-125" Николай Зайков, генеральный директор компании "СГМ-Мост" Александр Островский и руководитель компании "СГМ-Мост" Аркадий Ротенберг. Компания "СГМ-Мост" выступила генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, который соединил Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края.Также Путин встретится с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.