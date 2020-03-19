Россия должна действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, считает Владимир Путин. Однако необходимо быть готовым даже к самому плачевному развитию событий.

Россия должна действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, считает Владимир Путин. Однако необходимо быть готовым даже к самому плачевному развитию событий.Президент страны отправился в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. Там они обсудили меры по борьбе с COVID-19, а также местную социально-экономическую ситуацию, "ТВ-Центр".Аксенов сообщил, что на полуострове сознана комиссия, которая контролирует цены на продукты, следит за тем, чтобы склады были обеспечены 14-дневным запасом продовольствия и медицинскими препаратами.Известно, что у медиков на контроле находится более 180 человек, которые прибыли из-за границы. 10 – сейчас находятся в лечебном учреждении. Однако ни у кого не был обнаружен коронавирус. Отмечается, что медицинские организации, находящиеся на полуострове, снабжены необходимым оборудованием.Помимо встречи с главой региона, Путин провел беседу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым. Он сообщил лидеру страны, какие меры предприняты во время пандемии. Владимир Владимирович, в свою очередь, отметил, что всем следует подготовиться к любому развитию событий.Напомним, по состоянию на 19 марта в России зарегистрировано 199 случаев заражения COVID-19. Девять человек из этого списка уже выздоровели. Один житель страны скончался.