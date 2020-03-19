Президент России Владимир Путин объяснил, почему его не стоит считать царем. Глава государства отметил, что он кардинально отличается от монарха, сообщает По словам российского лидера, он ..

Президент России Владимир Путин объяснил, почему его не стоит считать царем. Глава государства отметил, что он кардинально отличается от монарха, сообщаетПо словам российского лидера, он упорно работает каждый день, в то время как цари лишь отдавали приказы и перекладывали ответственность на других. Путин также прокомментировал свое длительное пребывание на высших руководящих постах. Президент обратил внимание, что прежде даже не думал находиться у власти так долго.