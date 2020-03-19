Попытки поставить под сомнение принадлежность Крыма России вызывают оторопь, это понимают и высказывающие их.

Попытки поставить под сомнение принадлежность Крыма России вызывают оторопь, это понимают и высказывающие их.Как передает телеканал "Россия 24", об этом на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя сообщил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что жители полуострова сделали шесть лет назад выбор в пользу России, причем, по его словам, "настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают сначала оторопь, а потом усмешку".Глава государства подчеркнул, что нелепость таких сомнений сознают и те, кто пытается это сделать.Президент отметил, что попытки извне создать бытовые трудности крымчанам, в том числе, сфере энергетики, разбились о настрой жителей полуострова и их желание быть в составе РФ, несмотря ни на какие сложности.Путин напомнил, что на полуострове удалось восстановить энерго и газоснабжение и продолжить инфраструктурное развитие полуострова путем введения в строй Крымского моста. Он подчеркнул, что "еще много предстоит сделать".18 марта 2014 года республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами России по итогам проведенного двумя днями ранее общекрымского референдума.