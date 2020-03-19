Строителям, которые Крым с материковой Россией соединили в буквальном, физическом смысле, государственные награды 18 марта вручал Владимир Путин. В шестую годовщину принятия региона в состав Федерации президент встретился со строителями Крымского моста.

Строителям, которые Крым с материковой Россией соединили в буквальном, физическом смысле, государственные награды сегодня вручал Владимир Путин. В шестую годовщину принятия региона в состав Федерации президент встретился со строителями Крымского моста — уникального для всей России и Европы объекта.Девять миллионов автомобилей и почти 300 поездов по мосту, что надежно соединяет два берега одной страны. Этот мост — главный символ российского Крыма, ведь о решении строить его во что бы то ни стало Путин объявил уже на следующий день после воссоединения полуострова с Россией.Прошло уже шесть лет. Очередная годовщина — день исторический, но кажется теперь — так было всегда. Новые дороги, больницы, детские сады и, конечно, мост-красавец. Мечта поколений.И те, кто ее строил сегодня получают награды из рук президента.Владимир Путин вспоминает о днях воссоединения Крыма с Россией, говорит о лучших специалистах и о том, что это — совершенно особенный день, и за строительство одного из самых ярких символов Крыма – уникального моста – вручает его строителям награды.Вручение государственных наград — церемония всегда особая, отработанная до мелочей. Но это событие уж точно исключительное.Вместо залов Кремля, место встречи — на берегу Севастопольской бухты. Константиновская Батарея, заложенная Суворовым еще в XVIII веке.Он выстоял две обороны и стал символом несгибаемости города русских моряков. Константиновский равелин — шедевр военной архитектуры.За шедевр архитектуры промышленной — одно из высших званий (а скорее, даже призвание) — Герой труда. Золотой звездой награжден Аркадий Ротенберг, владелец компании "СГМ-Мост".В таких тяжелейших условиях и такими ударными темпами еще никто и никогда не строил. 19 километров между двух морей всего за 4 года. А ведь многие этот проект считали невероятным и даже фантастическим.Не помешали и американские санкции, на которые строители, кажется, не обращали никакого внимания. В очередной раз доказав: для России нет ничего невозможного.Генеральный директор "СГМ-Мост" Александр Островский всю свою жизнь строил мосты. 50 лет стажа. Безусловный Герой труда. За плечами — десятки уникальных проектов в разных регионах, а потому и команду на эту стройку Островский собирал со всей страны.Официальная часть церемонии обычно заканчивается бокалами шампанского. Но сегодня все пошло не по плану.Награждение получилось максимально неформальным и завершилось дружескими рукопожатиями.