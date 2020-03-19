Москвич выдумал историю о том, что побывал в Китае ради того, чтобы получить больничный. При этом россиян находился в состоянии алкогольного опьянения. Хитреца привлекла информация о том, ..

Москвич выдумал историю о том, что побывал в Китае ради того, чтобы получить больничный. При этом россиян находился в состоянии алкогольного опьянения.Хитреца привлекла информация о том, что всем гражданам, вернувшимся из Китая, положен обязательный двухнедельный больничный. Однако ложь была раскрыта, пишет .