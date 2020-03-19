В Новой Москве злоумышленник выстрелил в человека. По данным , ЧП произошло неподалеку от того места, кто строят клинику для больных COVID-19. Пострадавший заявил в полицию о случившемся. Он ..

В Новой Москве злоумышленник выстрелил в человека. По данным , ЧП произошло неподалеку от того места, кто строят клинику для больных COVID-19.Пострадавший заявил в полицию о случившемся. Он рассказал, что злоумышленник выстрелил из него из травматического оружия. Подробности случившегося выясняются.