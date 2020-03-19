Поехали на рыбалку. Конечно, водки взяли - валом. Ну, до ночи пьянствовали,
а потом кто-то вспомнил про рыбу. Взяли удочки и в полной темноте пошли к
реке. Когда под ногами захлюпало - стали. Забросили.
Чувствуют - клюет. Потянули - крупная, видать. Вытянули - батюшки, - суслик!
Мокрый, грязный, жалкий. Отпустили сердешного.
Снова закинули. Клюет. Кто? Суслик. Отпустили с миром. Решили - допились.
Восемь штук поймали. Рыбы - ни одной... А утром!!!!!! Степь. Лужа.
А за ней - норки, норки, норки...
еще анекдот!