События, которые мы сейчас переживаем, безусловно, стрессовые. Если представить себе некую карту стресса наподобие схемы пробок в городе, то основные транспортные артерии будут не просто красными, а прямо-таки темно-бордовыми.

События, которые мы сейчас переживаем,безусловно, стрессовые. Если представить себе некую карту стресса наподобиесхемы пробок в городе, то основные транспортные артерии будут не простокрасными, а прямо-таки темно-бордовыми.Но пробки рассасываются, а вот что мыделаем, когда в них застряли без возможности радикального влияния на ситуацию -это уже наш выбор. И лично для меня, поскольку одно из основныхпрофессиональных направлений – как раз стресс и победа над ним, эта ситуациявыглядит еще и как мощный тренинг.Мы и без того много думаем о том, какдержать под контролем ежедневный современный стресс, чтобы не уйти в еговоронку. И вся эта история с вирусом – как раз повод и способ пересмотреть своюжизнь, отношение к семье, здоровью, работе, определиться с приоритетами и недать внешним обстоятельствам разрушать нашу жизнь.Можно, конечно, вести себя, как котеноки щеночек из мультфильма "Котенок по имени Гав" – помните: "Давай бояться вместе!" Идрожать, прижавшись друг к другу, когда над головой сверкают молнии. И этонормально: страх с древних времен диктует всего-то два вида реакции – замри илибеги. Только эффективности тут никакой, весь пар уходит в свисток. А ведьэнергия страха – одна из самых мощных, и, если ее правильно взнуздать, запрячьи подчинить себе, то она станет превосходным топливом для полезных и разумныхдействий.Сначала ситуацию нужно попроступризнать и осознать. Как можно быстрее пройти непродуктивный этап недоверия"этого не может быть и уж точно не может быть со мной". Проигнорировать извечныйрусский вопрос "кто виноват?" и сосредоточиться на не менее вечном "чтоделать?"ИММУНИТЕТ К СТРАХУОбычно мы не очень думаем о глобальныхопасностях. Да, все боятся смерти или болезни, но эти вещи – "где-то там" и"когда-нибудь". И вдруг мы обнаруживаем, что они гораздо ближе. И что, какписал хороший поэт, "от судеб защиты нет". Когда источник опасности понятен,принять решение действовать и сражаться проще. Когда угроза ощутимая, нонеявная, гораздо сложнее. И вот тут-то на первый план выходят обычно дремлющиеглубинные базовые страхи катаклизмов и катастроф. Как все непознанное,иррациональное и неподвластное, они буквально гипнотизируют, завораживают,словно взгляд змеи или пропасть.Оказывается, природа нам вовсе не подчиняетсяи может внезапно выкинуть этакий фокус, а мы-то, любители страшного кино,думали, что катаклизмы нынче возможны либо из-за вторжения инопланетян илиастероидов, либо из-за шаловливых ручек коварных докторов Зло в тайныхлабораториях. Увы. Птичка, свинка или летучая мышка много коварней. От этихмыслей мы, такие еще вчера уверенные и смелые, начинаем бояться. Коллективныйиммунитет к страху снижается.ТЫ ЧЬИХ БУДЕШЬ?Реакция на страх вынуждает наспримкнуть к одному из двух лагерей – к "паникерам" или "пофигистам". Одниуверены, что "все пропало", другие – что "все пучком", а мы в течение днясклоняемся то к первым, то ко вторым. Оба варианта нормальны. В первом кажется,что от нас ничего не зависит и нужно сложить лапки и довериться судьбе. Вовтором – что мы стойкие оловянные солдатики, которые ни за что не должныпоказать себе и другим, что нам не по себе. Так что носим маску – но неиндивидуальной защиты, а маску рыцаря без страха и упрека. И тратим энергиюстраха вовсе не на то, что нужно: доказываем, что болезнь нам не страшна,вместо того чтобы с ней сразиться. Но наше тело знает лучше, и по его реакциямможно вычислить, что мы чувствуем на самом деле. В стрессе все процессыускоряются – дыхание, речь, жестикуляция, ходьба. Сердце бьется чаще, потвыделяется активней. Адреналиновая раскачка – налицо. Зафиксировали у себя этипризнаки? Отлично. Первое, что делаем, возвращаем контроль над ситуацией изамедляем процессы. Для этого используем глубокое размеренное дыхание: вдох на4 счета, выдох на 8 счетов, цикл 10 раз. В любой момент, когда становится не посебе, дышим.КОПИМ РЕСУРСПервое желание внутри и рекомендацияизвне в ситуации эпидемии – "окуклиться" и сделать запасы. Да, конечно, нужносоздать запас продуктов и необходимых вещей, но только ли насущной "предметной"сферы это касается? Точно так же сейчас важно накапливать внутренний ресурс –то, что поможет не просто продержаться, а оставаться спокойным и разумным надолгой дистанции. Что для этого нужно? Нужно вспомнить принцип айкидо: несражаться с океаном и не сопротивляться течению, а совпасть с волной. Наладитьрежим сберегания энергии и не расходовать силы зря. Поберечь себя, свои силы итело и обеспечить себе чувство поддержки.Нужно себя согреть. Дать себе ощущениетепла, уюта и покоя. Как только становится холодно и одиноко – согреваться.Как? Буквально пить горячую или теплую воду. Регулярно, по несколько глотков. Иособенно – когда страшно, неуютно, тоскливо и хочется съежиться и обхватитьсебя руками.КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДУХОВНЫЙ ИММУНИТЕТЧто важно, этот теплый настрой долженбыть направлен не только на себя, но и на других. Такое, как бы, состояниевибрации, постоянного теплообмена с другими. Мы – общинная страна, нам важно,чтобы не только мы, но и люди рядом с нами были в безопасности, и чтобы у соседейтоже был ресурс. По сути, мы говорим о формировании единого коллективногоэмоционального иммунитета. Да, здесь нет прививок. Но есть определенныйнастрой, который способен успокоить всех – или встревожить всех. Впервые задолгое время наша безопасность зависит от других, а безопасность других – отнас. Безопасность не только физическая, но и духовная.Нам нужно отслеживать в себесуетливость и заполошность. Ощущать неспешность и получать от нее удовольствие.Это в спорте нужно быстро бежать, быстро восстанавливать силы и сразу бежатьдальше. Наша жизнь еще вчера была таким спортом, но сегодня пришла пора отдыхаи восстановления сил. Что для этого нужно? Вспомнить и прочувствовать, что вы –главный человек в своей жизни. Тот, от кого зависят другие. А значит,заботиться о себе, баловать себя насколько возможно. Ощущать вкусы и запахи.Делать то, что любите или давно хотели, но не доходили руки. Переключиться сбольшой скорости на малую, взять паузу и расслабиться. Отдыхать не страшно –просто трудно так сразу привыкнуть.Попробуйте, например, простейшуюмедитативную технику: хотя бы одну минуту в день ничего не делать, простосмотреть на облака, дерево за окном, собственную руку или любимую вазу. Ну?Ничего не случилось? Вселенная не рухнула от того, что одну минуту вы не делалиничего и не думали ни о чем. И вот так постепенно вернется чувство контроля надсвоим миром.БУДЬТЕ КАК ДЕТИМы отлично умеем заботиться о других,но не очень хорошо – о себе. Слишком часто оставляем себя на втором плане,надевая кислородную маску на другого. Сколько бы нам ни твердили стюардессы отом, что нужно – наоборот.Но каждый из нас знает, как нужнозаботиться о ребенке в сложное время. О том, как его кормить и поить морсами иимбирным чаем. О том, как изолировать от внешнего инфицированного мира и приэтом наладить его учебу и досуг. О том, как соблюдать его гигиену, укреплятьего иммунитет, вовремя давать лекарства. О том, как его баловать, читать емухорошие книжки, играть с ним, но и строго лечить, в случае чего. О том, какнужно ему что-то и запрещать, объясняя не только "почему надо", но и "почемунельзя".Мы – хорошие родители для своих детей.Но настало время побыть хорошими родителями и для себя самих. Отнестись ксвоему внутреннему ребенку так же, как к реальному. Побаловать его, ведь этоготак не хватает на фоне сплошных ограничений. Обойтись с ним построже, когда онупрямится или проявляет излишнюю беспечность, не признавая опасности. Обучитьего новому и полезному. Наладить его режим и не позволить распуститься.Мы много говорим о любви к себе, о том,как научиться себя любить. Вот и способ, вот и проверка. Полюбить себя, каксвоего ребенка. Вернуть себе этим ощущение взрослого контроля над ситуацией иответственности. И так взять стресс на поводок.ЕСЛИ ВЫ В СВОЕЙ КВАРТИРЕВсе по песне Высоцкого. Стресспобеждается не чтением новостей и лихорадочным обновлением ленты соцсетей. Такмы его не победим, потому что идея "чтобы держать контроль, надо быть в курсе"здесь работает против нас, вынуждая вгонять себя во все большую тревогу ификсироваться на одной-единственной теме. Над стрессом можно возобладать, еслиподнимать активность прифронтальной коры, ее не перегружая. Тратить волю на то,чтобы не провоцировать панику, а организовать себе достаточное количество актуальныхрегулярных дел, будь то рисование, последовательный разбор шкафов и сумок,выучивание десятка новых иностранных слов, складывание паззла, гимнастика,ведение дневника, чистка почты или написание разнообразных списков на будущее.Но НЕ тратить на то, что в спокойном состоянии дается с трудом – диеты испортивные сверхнагрузки. Если обычно вы отжимаетесь 20 раз, так и продолжайте.Если только решили, пользуясь случаем, взяться за свою физическую форму,действуйте медленными постепенными шажками. Бережно. И помним: физическиеупражнения отлично помогают при выбросе адреналина. Атакует тревога –отжимаемся или приседаем.ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫПереключить можно не только скоростьсвоей жизни, перейдя с пятой на первую. Переключить можно и вектор своего внимания.Можно – и нужно.Люди ориентируются на дело, на других ина себя. Большинство из нас – люди дела. Они не ищут повода бесконечнопривлекать к себе внимание в эти дни и разрешают себе выйти из позициигероизма. Хотя ответственному человеку это и сложно: кажется, совершая подвиги,ему проще все выдержать. Сейчас это ни к чему. Оставим подвиги профессионалам.Сосредоточимся на себе и на других.Не ищем у себя симптомов. А если оченьхочется – переключаемся. Либо на дело, либо на заботу о других, либо накакие-то простые вещи, хотя бы на вкус того, что едим, или цвет того, на чтосмотрим. Фиксируем детали вокруг себя – и через какое-то время мозг сам начнетвычленять их, чувство яркости впечатлений усилится, а глобальная тревогасущественно снизится. Кстати, в ситуации вынужденной изоляции это тожепрекрасный челендж: заново увидеть свой дом, оценить каждую вещь, вспомнить,чем дороги все предметы, ставшие привычными.Переключиться можно на заботу о себе –час в день только для себя, только на себя, час имени себя, когда "весь мирподождет". Переключиться можно на чужую выдуманную жизнь – на фильмы и книги,на судьбы, места и времена, далекие от настоящего момента. А еще на что?Мы живем в прекрасное время, когдафизическая изоляция вовсе не обрубает контактов. Более того, это вызов нашейспособности не утратить связи с внешним миром. Социальные сети и телефон – нашиглавные орудия. И мы более чем способны создать крепкую связь с другими, если вчисло наших ценностей входит понимание необходимости общего эмоциональногоиммунитета. Что мы можем сделать,чтобы подарить людям тепло? Думать о каждом в свете того, что хорошего можемдля него сейчас сделать. И это – отличный вызов себе: что я могу, чтобыпроявить тепло? Поболтать, пожелать, подарить, помочь на дистанции.Поддерживать отношения регулярно, обсуждая темы, не связанные с тревожнымиповодами. Отвлекать, шутить, подбадривать.ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕЗамедление темпа жизни – лучший способснизить тревогу. К тому же это – отличная тренировка умения чувствовать мирвокруг себя. Множество реальных людей или героев книг и фильмов оставили намуроки на этот случай. Робинзон Крузо, семейство Даррелов, а так же личноАлександр Сергеевич Пушкин, использовавший ссылку для творческих побед. Он-то изавещал нам универсальный способ на случай уныния и тревоги: откупоритьшампанского бутылку и перечесть "Женитьбу Фигаро". Наши советы полезны, нопушкинский сейчас тоже придется как нельзя кстати.