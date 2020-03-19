Российским ученым из НИИ гриппа удалось определить полный геном коронавируса. Как пояснили в Минздраве, специалисты теперь знают полную последовательность аминокислот в новом COVID-19. Это поможет отслеживать его возможные мутации, искать лекарство и вакцину. Сейчас только в России ее разработкой занимаются пять исследовательских коллективов.

Российским ученым из НИИ гриппа удалось определить полный геном коронавируса. Как пояснили в Минздраве, специалисты теперь знают полную последовательность аминокислот в новом COVID-19. Это поможет отслеживать его возможные мутации, искать лекарство и вакцину. Сейчас только в России ее разработкой занимаются пять исследовательских коллективов, но потребуется еще время на проверку ее эффективности и безопасности — доклинические тесты на животных и затем испытания на здоровых добровольцах. Активно совершенствуются и методы диагностики коронавируса.Формула одного генома — это 28 тысяч знаков. Ученые Санкт-Петербургского НИИ гриппа расшифровали его первыми в России. Теперь они точно знают, из чего состоит живой коронавирус. Эти данные можно будет сравнить с мировыми."Всего в базе сейчас несколько сотен этих возбудителей, и видно, что он мутирует. Но не каждая мутация опасна. Фактически накопление этого массива данных позволяет нам каким-то косвенным образом в дальнейшем использовать для разработке вакцин и лекарственных препаратов", — говорит Дмитрий Лиознов, и.о.директора НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева Минздрава РФ.Завезенный в Россию COVID-19 знают теперь и в лицо. На предприятии "Вектор" его увидели на просвечивающем электронном микроскопе в черно-белом изображении. Размер частиц — одна миллиардная доля метра. Такое близкое знакомство с вирусом позволяет ученым двигаться вперед."Дело в том, что вирус может меняться. И, таким образом, научные сообщества в текущих реалиях нуждаются в обмене этими материала для быстрого создания и тестирования диагностических вакцинных и терапевтических препаратов", — поясняет Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов отдела геномных исследований Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора.В самом начале развития эпидемии ген искусственно синтезировали, используя только формулу, которой делились коллеги из Китая еще в самом начале развития эпидемии. Но этих данных было достаточно, чтобы создать тест-систему и приступить к разработке вакцины."Параллельно с разработкой тест-систем началась работа по созданию тех самых вакцинных препаратов. На текущий момент это тринадцать вариантов. Это пять универсальных совершенно разных вакцинных платформ. Мы уже сейчас приступаем к тестированиям на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности", — говорит Ильназ Иматдинов.В России разработано несколько видов тест-систем для выявления коронавируса. На этом предприятии готовят к запуску производственную линию, как только будет получена лицензия. Живой вирус для исследований сотрудники лаборатории получили только вчера."Обычные респираторные вирусные инфекции, с которыми мы сезонно осенью и весной все сталкиваемся, вызываются полутора десятками вирусов. Среди них четыре коронавируса, обычные наши, типичные. Но к этим короновирусам у нас с детства есть иммунитет. К этому новому вирусу, поскольку он существенно отличается, иммунитета нет ни у кого", — отмечает Дмитрий Трофимов, руководитель института репродуктивной генетики НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.Сегодня в мире распространяется несколько разновидностей этого вируса. Первый тип — ослабленный: переходя от одного человека к другому, он только ослабевает. Второй тип — самый губительный. С него начиначалась эпидемия в Китае. Именно его, как полагают ученые, завезли в Европу."Коронавирусы развиваются по теории Дарвина, то есть они должны приспосабливаться к условиям жизни, поэтому им более выгодно, чтобы их жертва дольше жила. Тогда у них будет дольше возможность распространяться. Поэтому основная теория предполагает, что все-таки опасные свойства вируса будут немного ослабевать", — считает Вадим Покровский, руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Пока в мире не существует лекарства от коронавируса, врачи используют традиционные методы: вирусные пневмонии встречаются редко, но опыт работы с такими заболеваниями есть. Пока основываются на рекомендации Минздрава, что уточняются каждую неделю, и опыт коллег — из Китая и Италии."Говорить на данном этапе и на наблюдении 37 пациентов, делать какие-то статистические выводы о том, что это эффективное средство или, наоборот, что оно не работает, — пока это невозможно», — говорит Денис Проценко, главный врач ГКБ №40.Но статистика выздоровлений показывает: врачи в выбранной методике не ошибаются. Сегодня из московских больниц выписали еще пятерых пациентов. Тяжелую пневмонию удалось победить.