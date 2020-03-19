До недавнего времени предполагалось, что открытую версию российского представительского седана будут использовать только для торжественных мероприятий: ее не собирались даже сертифицировать. Однако оказалось, что два кабриолета уже проданы на сторону.

До недавнего времени предполагалось, что открытую версию российского представительского седана будут использовать только для торжественных мероприятий: ее не собирались даже сертифицировать. Однако оказалось, что два кабриолета уже проданы на сторону.Информация о том, что построен и нашел своего владельца второй по счету экземпляр открытого "Сената", появилась на странице неофициального сообщества Aurus Motors в соцсетях. По данным сообщества, кабриолет Senat заказан и оплачен неким частным покупателем - видимо, достаточно обеспеченным и влиятельным для того, чтобы такая сделка в принципе состоялась.Оба кабриолета собраны на мощностях НАМИ и выкрашены в синий цвет. Разрешение выезжать на дороги общего пользования каждой из этих двух машин производитель получал индивидуально, оформляя Свидетельство о безопасности транспортного средства (стоит напомнить, что у парадных кабриолетов для Дней победы таких документов нет вообще). Цена открытого Aurus Senat не сообщается, но очевидно, что он обходится дороже базовых 18 миллионов, заявленных для стандартного седана.Отличия кабриолета от четырехдверки кроются в основном в конструкции кузова: он получил складной тканевый верх вместо жесткой крыши и всего две удлиненные двери вместо четырех. Силовой агрегат у обеих моделей идентичен - это гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 л.с., которая работает вместе с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.Еще одна особенность, заявленная для официальных кабриолетов - это особый режим работы ездовой электроники. Он подразумевает более мягкие реакции подвески и скорость движения не выше 20 км/ч: в таком режиме кабриолеты участвуют в парадных мероприятиях.