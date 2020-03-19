18 марта 1965 года произошло важное общецивилизационное событие - впервые в истории человек вышел в открытое космическое пространство. Им стал летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, который покинул пределы кабины корабля Восход-2.

18 марта 1965 года произошло важное общецивилизационное событие — впервые в истории человек вышел в открытое космическое пространство. Им стал летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, который покинул пределы кабины корабля "Восход-2". Действия коллеги контролировал полковник Павел Беляев, который готов был в любую минут прийти к нему на помощь.К этой дате госкорпорация "Роскосмос" опубликовала комплект рассекреченных документов, которые рассказывают о реализации программы выхода человека в открытое космическое пространство.В числе документов, представленных общественности, записки руководителей оборонно-промышленного комплекса в ЦК КПСС, постановления, протоколы, а также бортовой журнал космического корабля "Восход-2". Ознакомиться с ними можно на сайте "Роскосмоса".Алексея Леонова не стало 11 октября 2019 года. Космонавта похоронили на Федеральном военном мемориальным кладбище в Мытищах.