Вооруженные силы России принимают ряд мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. В частности, военные сформировали запас медикаментов и средств защиты.

Вооруженные силы России принимают ряд мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. В частности, военные сформировали запас медикаментов и средств защиты, сообщат агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.Кроме того, во всех военных медицинских учреждениях подготовлены специальные инфекционные отделения и лаборатории, налажены контакты с гражданскими врачами в регионах, где базируются подразделения вооруженных сил.Между тем, индийская армия сообщила о первом заболевшем. Им оказался 34-летний солдат подразделения "Ладакхские скауты". Оно располагается на высокогорном плато недалеко от границы с Китаем.Впрочем, заразился военнослужащий, скорее всего, еще в отпуске. Во время отдыха он общался с отцом, который 27 февраля вернулся из Ирана. В настоящий момент заболевший находится в карантине вместе с женой и детьми. Армейское командование выясняет, с кем он контактировал на службе.Ранее о количестве заразившихся COVID-19 отчитался Бундесвер. В вооруженных силах Германии выявлено свыше 15 инфицированных военнослужащих.