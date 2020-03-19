После отмены Евровидения российские синхронистки решили поддержать группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе. Марина Голядкина, Вероника Калинина, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева исполнили зажигательный танец в бассейне.

После отмены "Евровидения" российские синхронистки решили поддержать группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе. Марина Голядкина, Вероника Калинина, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева исполнили зажигательный танец в бассейне.Спортсменки постарались повторить видеоклип группы на песню Uno. Их танец получился очень смешным. "Несмотря на отмену "Евровидения", мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню Uno. Для нас вы лучшие", – написала Шишкина в Instagram, где и опубликовала забавное видео.Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса "Евровидение-2020" решили отменить. В этом году конкурс должен был пройти в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alla Shishkina (@allashishkina_rusallo4ka) 18 Мар 2020 в 11:12 PDTПобедителем прошлогоднего "Евровидения" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.