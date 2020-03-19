Российским ученым удалось запечатлеть, как выглядят тела коронавируса COVID-2019 под микроскопом. Частицы обладают крупным размером – от 100 до 120 нанометров, сообщает Сфотографировать ..

Российским ученым удалось запечатлеть, как выглядят тела коронавируса COVID-2019 под микроскопом. Частицы обладают крупным размером – от 100 до 120 нанометров, сообщает"Сфотографировать" коронавирус удалось исследователям из Новосибирского Государственного научного центра "Вектор". Чтобы сделать снимок, они использовали просвечивающий микроскоп, передает .Напомним, что COVID-2019 поразил уже свыше 220 тысяч человек по всему миру и более 140 человек в России. Около 8,9 тысячи людей скончались.