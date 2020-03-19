Финансовые аналитики назвали российский рубль второй среди самых неустойчивых валют в мире. Он уступил первое место лишь мексиканскому песо, сообщает Эксперты отметили, что волатильность ..

Финансовые аналитики назвали российский рубль второй среди самых неустойчивых валют в мире. Он уступил первое место лишь мексиканскому песо, сообщаетЭксперты отметили, что волатильность рубля составила 24,9%. К такому показателю привели два негативных фактора: обрушение рынка нефти и ситуация вокруг пандемии коронавируса. По словам специалистов, еще в конце 2019 года российская валюта занимала шестую строчку с конца.Официальный на 19 марта 2020 года составляет: 77,21 за доллар и 84,88 за евро.