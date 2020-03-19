Большая часть международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией в марте перестанет курсировать. Исключение составят девять составов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Большая часть международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией в марте перестанет курсировать. Исключение составят девять составов из Москвы и Санкт-Петербурга. Причина — коронавирус.Возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы производится без дополнительных плат и сборов. За возвратом пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где приобретался билет.В РЖД напомнили, что въезжать в Россию с 18 марта до 1 мая разрешено только гражданам России. Граждане Белоруссии смогут следовать только поездами из России в Белоруссию, сообщает РИА Новости.