Водитель КамАЗа на несколько часов заблокировал движение по трассе М7 Волга в Собинском районе Владимирской области - тяжелая машина снесла надземный переход, который перегородил проезжую часть.

Водитель КамАЗа на несколько часов заблокировал движение по трассе М7 "Волга" в Собинском районе Владимирской области — тяжелая машина снесла надземный переход, который перегородил проезжую часть, сообщили в региональном управлении МВД. Последствия аварии сняли на видео.ДТП произошло около 23 часов 18 марта в районе села Ворша, у поворота на Конино. По предварительным данным, у двигавшегося в сторону Владимира самосвала самопроизвольно поднялся кузов, который и зацепил пешеходный мост. Конструкция рухнула, перекрыв движение в оба направления.По счастливой случайности водитель не пострадал. Движение в сторону Москвы удалось восстановить через два часа, а еще через полтора — и в сторону Владимира.