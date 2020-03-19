В Сочи продолжается чемпионат России по санному спорту. В соревнованиях у мужчин победу одержал Роман Репилов, показавший по сумме двух заездов лучшее время дня – 1 минута 43,142 секунды.

В Сочи продолжается чемпионат России по санному спорту. В соревнованиях у мужчин победу одержал Роман Репилов, показавший по сумме двух заездов лучшее время дня – 1 минута 43,142 секунды.Как сообщает ТАСС, серебряная медаль досталась Семену Павлчиченко. Он финишировал с результатом 1 минута 43,366 секунды. Тройку лучших замкнул Степан Федоров (1 минута 43,852 секунды).19 марта в Сочи пройдут также соревнования саней-двоек у женщин и мужчин. Напомним, что чемпионат России по санному спорту завершится 20 марта.