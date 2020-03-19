Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели в России теперь смогут принимать небольшие платежи клиентов быстрым (и безопасным с точки зрения распространения инфекций) способом — при помощи своих смартфонов и нового сервиса от Сбербанка.

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели в России теперь смогут принимать небольшие платежи клиентов быстрым (и безопасным с точки зрения распространения инфекций) способом - при помощи своих смартфонов и нового сервиса от "Сбербанка".Сервис оплаты Tap on Phone превращает смартфон на Android с чипом NFC в мобильный терминал приема оплаты. Если применяется карта с чипом бесконтактной оплаты, сумма платежа ограничена 1000 рублей. Однако она может быть больше, если клиент использует сервис бесконтактной оплаты с авторизацией на смартфоне вроде Apple Pay или Google Pay, сообщили в банке.В настоящее время Tap on Phone находится в стадии "полномасштабного тестирования" и уже пользуется спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заключить договор с банком, установить приложение и следовать инструкциям на экране устройства.