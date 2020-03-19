Сбербанк в начале апреля запустит операции в Системе быстрых платежей (СБП), заявила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Сбербанк в начале апреля запустит операции в Системе быстрых платежей (СБП), заявила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова."Мы подключаемся, идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущено на клиентов", — отметила Кирсанова, сообщает "Интерфакс".Сбербанк является системообразующим банком, который должен был подключиться к СБП 1 октября 2019 года, но не сделал этого. Сбербанк получил от Банка России предписание и штраф за нарушение сроков, установленных законом.СБП запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в рабочем режиме — 28 февраля 2019 года. Система позволяет переводить деньги между счетами в банках по номерам телефонов. СБП позволяет оплачивать товары и услуги в торговых точках по QR-коду.