Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, его ведомство планирует провести оставшиеся туры чемпионата России и определить победителя турнира. Об этом он сообщил телеканалу Россия 24.

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, его ведомство планирует провести оставшиеся туры чемпионата России и определить победителя турнира. Об этом он сообщил телеканалу "Россия 24"."Мы консультировались с УЕФА. Нам было сказано, что национальные ассоциации должны принимать решения, согласованные с властями страны. Мы к этому были готовы. У нас одно решение – футбольный чемпионат надо доиграть. Завершить сезон необходимо до 30 июня", – заявил президент РПЛ.Напомним, что чемпионат России по футболу был остановлен до 10 апреля. Команды успели сыграть за это время 22 тура.