Встреча 28-го тура чемпионата Испании Севилья – Бетис, запланированная на 15 марта, не состоялась из-за распространения коронавируса COVID-19, но игроки обеих команд нашли выход и провели матч в футбольном симуляторе FIFA 20.

Встреча 28-го тура чемпионата Испании "Севилья" – "Бетис", запланированная на 15 марта, не состоялась из-за распространения коронавируса COVID-19, но игроки обеих команд нашли выход и провели матч в футбольном симуляторе FIFA 20.Защитник "Севильи" Серхио Регилон и нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас провели виртуальное дерби именно в то время, в которое должен был пройти реальный матч.Стрим противостояния в видеосервисе Twitch собрал порядка 60 тысяч зрителей, при этом реальный матч между этими командами в ноябре прошлого года посетили чуть больше 52 тысяч человек.Матч вышел богатым на голы и завершился со счетом 6:5 в пользу "Бетиса", причем победный гол Иглесиас забил своей виртуальной копией. Как сообщает SportGame.Pro, комментировал встречу испанский киберспортивный комментатор Ибаи Льянос."Большое спасибо 60 с лишним тысячам фанатам, которые были с нами сегодня, – написал Регилон в Twitter. – Я надеюсь, что мы немного развлекли вас".Muchisimas gracias a las mas de 60.000 personas que han estado hoy en el directo con nosotros. Espero que os hayamos entretenido un poco y os hayáis echado unas risas. Sois grandes!!