В Екатеринбурге с повышенными мерами предосторожности стартовал шахматный турнир претендентов, где выявится соперник чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в новом матче за титул. Россиянин Ян Непомнящий входит после 2-х туров в группу лидеров.

В Екатеринбурге с повышенными мерами предосторожности стартовал шахматный турнир претендентов, где выявится соперник чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в новом матче за титул. Россиянин Ян Непомнящий входит после 2-х туров в группу лидеров.Немпонящий выиграл стартовую партию у представителя Нидерландов Аниша Гири, а затем поделил очки с соотечественником Александром Грищуком. Грищук, в свою очередь, сыграл вничью с третьим представителем России Кириллом Алексеенко. Во втором туре Алексеенко уступил американцу Фабиано Каруане.Еще две партии стали результативными и в обеих неудачником стал шахматист из Китая Дин Лижэнь: сначала он проиграл земляку Ван Хао, а затем уступил французу Максиму Вашье-Лаграву, который приехал в Екатеринбург после отказа от участия в турнире азербайджанца Теймура Раджабова.Таким образом, после 2 тура лидируют четыре гроссмейстера: Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв, Хао – у них по 1,5 очка, Грищук – единственный, сделавший две ничьих, у него 1 очко, Алексеенко и Гири набрали по 0,5 очка, у Лижэня пока нет турнирных баллов. Участники должны сыграть в два круга 14 туров.