Шесть цыганских жилых домов сгорели в челябинском поселке. Информация о возгорании в Исаково поступила сегодня поздно ночью, передает ГТРК Южный Урал.

Шесть цыганских жилых домов сгорели в челябинском поселке. Информация о возгорании в Исаково поступила сегодня поздно ночью, передает ГТРК "Южный Урал".Пожару общей площадью 600 квадратных метров сразу же был присвоен повышенный уровень сложности. В огне оказались шесть цыганских домов, расположенных в поселке. Тушение осложняло отсутствие поблизости источника воды. Расстояние до ближайших пожарных гидрантов составляло не менее трех километров. Пламя могло перейти на соседние дома.Как рассказали в областном УМЧС, в поселок прибыли дополнительные подразделения. Бесперебойную подачу воды к месту пожара осуществлял пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги. На месте работу пожарных контролировал высший руководящий состав ГУ МЧС России по Челябинской области.В результате удалось в кратчайшие сроки потушить пламя и остановить распространение огня на жилые дома. Один мужчина получил сильные ожоги, его госпитализировали. Причины пожара предстоит установить.