Находящиеся на карантине школьники Петербурга и области будут обучаться по цифровой программе. О ее создании сообщили на встрече оперативных штабов по контролю за коронавирусом, передает ГТРК Санкт-Петербург.

Находящиеся на карантине школьники Петербурга и области будут обучаться по цифровой программе. О ее создании сообщили на встрече оперативных штабов по контролю за коронавирусом, передает ГТРК "Санкт-Петербург".Специальная обучающая программа позволит учащимся не выпадать из учебного процесса и продолжать занятия на дому, пока ограничительные меры не будут сняты. Одновременно ее смогут использовать до миллиона человек, рассказали накануне специалисты. Планируется, что базы цифровых учебников и образовательных программ города и области будут объединены. Сроки реализации программы пока не называются.Обсуждалась на встрече и помощь пенсионерам, которые не покидают свои дома. Таких в городе двести тысяч. По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова эти люди находятся под особым контролем у социальных служб.В режиме самоизоляции в северной столице сейчас 1053 человека, в области — 150. Им тоже готовы помочь при любой необходимости, отметили руководители регионов.По последним данным, в городе семь заразившихся коронавирусом. Все они находятся в Боткинской инфекционной больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Два человека уже вылечились и выписаны. 303 человека — под подозрением, ждут результатов анализов.