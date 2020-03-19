Граница на замке, но паниковать не стоит. В ряде СМИ появилась информаци о полном закрытии российских рубежей для перемещения людей. Однако подобные сообщения несколько преувеличены, передает ГТРК Смоленск.

Граница на замке, но паниковать не стоит. В ряде СМИ появилась информаци о полном закрытии российских рубежей для перемещения людей. Однако подобные сообщения несколько преувеличены, передает ГТРК "Смоленск".В пресс-службе РЖД уточняют, что все граждане России, находящиеся в настоящий момент за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться на родину. Поезда из Белоруссии продолжат курсировать согласно действующему расписанию. Однако уточняется, что пересечь границу смогут только граждане РФ.Напомним, по распоряжению российского правительства с 18 марта введено временное ограничение въезда на территорию страны иностранцев, в том числе белорусов и прибывающих из Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая.