В ходе обыска у подозреваемого были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 2 магазина от пистолета, более 120 патронов различных калибров...

Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы был задержан 41-летний москвич, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ходе обыска, проведенного в квартире у подозреваемого, расположенной в Зеленограде, были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 2 магазина от пистолета, более 120 патронов различных калибров, 2 гильзы, упаковка с капсюлями. Изъятое было направлено на экспертизу для установления их принадлежности к оружию и боеприпасам.Согласно результатам исследования изъятый предмет является пистолетом «Браунинг» образца 1922 года, пригодным для производства выстрелов, а также 125 патронов, представленных на исследование, являются патронами различных калибров и могут использоваться для стрельбы.По данному факту отделом дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27