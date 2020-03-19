В ходе обыска у подозреваемого были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 2 магазина от пистолета, более 120 патронов различных калибров...
Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы был задержан 41-летний москвич, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ходе обыска, проведенного в квартире у подозреваемого, расположенной в Зеленограде, были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 2 магазина от пистолета, более 120 патронов различных калибров, 2 гильзы, упаковка с капсюлями. Изъятое было направлено на экспертизу для установления их принадлежности к оружию и боеприпасам.
Согласно результатам исследования изъятый предмет является пистолетом «Браунинг» образца 1922 года, пригодным для производства выстрелов, а также 125 патронов, представленных на исследование, являются патронами различных калибров и могут использоваться для стрельбы.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве
(495) 694-91-27